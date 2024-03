Bio je izvan sebe kad je čuo da ga dolazi gledati Severina, a bolju podršku iz publike nije mogao poželjeti!

Luciano Plazibat se u četvrtoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirao u Severinu.

Nakon njegove najdraže Indire, Lucianu Plazibatu gljiva u showu "Tvoje lice zvuči poznato" dodijelila je Severinu.

"Još draža Severina! Vraćam se u Split, malo sam došao na svoj teritorij, među svoje, tako da ako išta treba valjat, Sevka će valjat", rekao je Lucaino prije nastupa.

"Sevka je meni kroz život uvijek bila prisutna. Ja sam nju vidio uživo bar 15 puta. Počeo sam plesat zbog njenih pjesama, prvi odlazak na koncert ikad mi je bio njen na rivi. Ja sam se zaljubio, došao doma, učio cijelu koreografiju i mater mi je spržila CD sa samo dvije pjesme - 'Mili moj' i 'Moja Štikla', i to se slušalo cijeli dan", ispričao je.

"Ovim nastupom želim samo da mi se Severina javi i to mi je jedino bitno. Sevka, gledaj!", poručio je.

"Daj mi reci, jesi ti svjestan da će Severina ovaj tvoj nastup gledati tu iz naše publike direktno?", upitao ga je voditelj Filip Detelić prije nastupa, a Luciano je ostao vidno iznenađen.

"Ma za*ebaješ?!" izletjelo mu je pred kamerama. "Jesi ti ozbiljan? Ja sam radio s tom ženom jedan put, jako je volim, tako da ne znam jesi ozbiljan", nastavio je, a malo mu je ipak laknulo kad je doznao da se voditelj šali.

Luciano je izveo Severininu pjesmu "Ante", a žiri se tijekom njegova nastupa cijelo vrijeme smijao.

"Plesački je bilo fenomenalno, mene je podsjetilo na serijal filmova o Rockyju Balboi. U nekim trenucima ti si dosegnuo zvijezde, u nekima smo se vukli kroz pustinju i prašinu. Ja ti se zahvaljujem, bilo je izuzetno zabavno, pa čak i poučno", komentirao je Goran Navojec.

"Luciano, prezabavno! Ja bih ti rekla sad puno si lip, al' nisi moj tip, ali ti si baš moj tip! Kroz sve ove transformacije, kroz sve emisije, ti uvijek ostaviš trag, bez obzira na bodove. Meni si uvijek zabavan", pohvalila ga je Minea, pa ga je upitala: "Zanima me samo nešto, je li danas u publici neka posebna osoba?"

"Meni su došli mater i otac, mater je najponosnija, pisala mi je poruke, a tata kad vidi kakvu je kćer moga imat... Inače, on je trener boksa", rekao je Luciano, a kamera je snimila njegove roditelje koji nisu skrivali ponos, ali i emocije, pa su njegovu ocu malo i zasuzile oči.

"Pošto si ti to uradio kako jesi, i na tebi se uvijek stvarno vidi da se ti igraš i da ti po meni radiš ono što ja volim vidjet, a to je neka imitacija te osobe, ja bih mogao prepoznati da je to Severina. Ti si stvarno fantastičan jer imaš prekrasnu energiju i bilo mi je jako zabavno", reako je Enis Bešlagić.

"Severina koliko ti dižeš na benču?" našalio se Mario Roth. "Meni se Luciano kod tebe sviđa što ti bez obzira na bodove toliko beskrajno uživaš u svakoj svojoj transformaciji, tvoja energija se prenosi na publiku. Mene zanima koja je tvoja poveznica sa Severinom?"

"Ja sam sa Sevkom radio prošle godine, ali cijeli ovaj put koji me doveo do društvenih mreža, plesa i svega, počeo je zbog Sevke. Hvala Severine jer je stvarno volim!", rekao je Luciano.

"Svi oni koji se privatno druže s tobom siguran sam da uživaju u tome" zaključio je Roth.

Ovo je spot na temelju kojeg je Luciano napravio svoj nastup: