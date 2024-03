Prepoznajete li dječaka sa slike? Danas je naš uspješni plesač kojeg je proslavio Tik Tok!

Luciano Plazibat naš je plesač koji se može pohvaliti uspješnom plesačkom karijerom, ali i onom uspješnog influencera s desecima tisuća pratitelja na društvenim mrežama, a kojeg gledamo u osmoj sezoni showa "Tvoje lice zvuči poznato".

"Sve je počelo snimanjem plesnih videa, a kako je TikTok počeo rasti, postao sam više viđen. Mislim da ja, a ni publika ne voli riječ influencer i misle da sam neradnik, ali svi smo mi ljudi i živimo na sto načina, a ne postoji loš način", zaključio je 25-godišnji Luciano.

Luciano je u djetinjstvu bio bucmasti dječak, čega se prisjetio i pred kamerama prije nastupa.

"Kad sam bio mali, bio sam debelo dijete i kao pretio znao sam da ne mogu igrati na fizički izgled, pa sam karakterno dolazio do izražaja. Uvijek sam bio klaun, radio nastupe kod kuće, zabavljač. Postoji emotivni Luci, tužni Luci, kad dođem doma i sam sam u svoja četiri zida skidam masku i izađe taj drugi Luciano tužni. Znam se dobro isplakat", priznao je.

U showu se želi dobro zabaviti i nada se da će publika imati razumijevanja jer nikada u životu nije pjevao i dodaje kako ne zna pjevati, a za dobar show spreman je na sve. U prvoj emisiji gljiva mu je dodijelila transformaciju u pjevačku divu Kylie Minogue, koju inače sam prati i voli njezin rad.

"Nisam znao tko je ušao na scenu, kontam Karleuša! Vidi se da si istreniran, fizički sposoban i ja dalje ne želim komentirati. Kylie bila si i previše", zaključio je Enis.

"Ovo je bila Kylie na steroidima, asteroidima! Ja znam da je Luciano plesač prve klase, nastupao je na Eurosongu, sa Severinom, na Supertalentu. Ja ću samo reći da si bio izvrstan i zabavan", dodao je Mario Roth.

"Mene si čak uspio rasplakati jer ja kad se smijem, onda i plačem, ali to su suze radosnice. Kylie je džepna venerica, a ti si sve samo to ne. Sve ti to jako dobro stoji i jedva čekam da te vidim van kostima, a ono što je fascinantno je da si skinuo ženske pokrete koje ni ja ne bih mogla otplesati kao žena. Sve si nas jako dobro nasmijao", zaključila je Minea.

"Mene je Kylie, ne samo zabavila i ugodno iznenadila nego na momente i preplašila", priznao je Goran Navojec.

