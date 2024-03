Indira se javno obratila našem plesaču koji se transformirao u nju, evo što mu je imala za reći nakon što je zabavio javnost!

Indira Levak komentirala je Luciana Plazibata koji se u trećoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirao u nju.

Plesač i influencer Luciano Plazibat u trećoj emisiji showa "Tvoja lice zvuči poznato", transformirao se u Indiru Levak iz vremena kada je ona pjevala u Coloniji i izveo je pjesmu "Plamen od ljubavi".

Baš poput Indire, Luciano je na pozornicu donio vatrenu energiju, a dojmove nakon nastupa podijelio je na svojem profilu na Instagramu.

"Ljudi moji koliko je ovo zabavno bilo! Volim Indiru Levak i Coloniju otkad sam čuo za glazbu. Sve šta želim je energiju ove ikone. INDIRA NA STEROIDIMA! Ajme meni neman šta reć samo COLONIAAAAA! Da sam moga poletit, ja bi poletija", napisao je Luciano, a u komentarima mu se javila i Indira.

"Bio je to dobar rad nogu, jer ti si moj plamen od ljubavi", napisala mu je Indira. "Legenda! Volim te puno", odgovorio joj je Luciano, a i ona mu je uzvratila ljubav.

Lucijanov nastup iz publike je pomno pratio i član grupe Colonia Boris Đurđević i to kao gost iznenađenja.

"Malo izgledaš drugačije, ali pokreti su, to je to! A taman sam mislio da sam vidio sve u životu. I gledam dvojicu koji su kao nas glumili i fakat smo tako bili kao manekeni. Ja zaista nisam kompetentan da govorim kako je ovo izveo, ja čekam što će Indira reći", poručio je Boris, a sada smo i to doznali.

Evo i kakvi su bili komentari žirija:

"Ovo je bilo jako zabavno", kazao je Goran Navojec.

"Donio si tu jednu luđačku Indirinu energiju… Mogu ti samo reći bravo", komentirao je Mario Roth.

"Od svih dosad, ova ti je najjača imitacija jer to jesi ti", oduševljeno je izjavio Enis Bešlagić.

"Bio si odličan! Energija je tu", komentirala je Minea i dodala da je ovo zaista bila Lucianova najbolja transformacija.

