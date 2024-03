Je li ovo pravi razlog razvoda Harisa i Meline Džinović? Nove informacije ne idu u prilog pjevačevim ranijim izjavama!

Nakon što je Haris Džinović u IN magazinu dao naslutiti da ga je supruga Melina prevarila, procurile su nove informacije o njihovu razvodu koje tvrde suprotno.

Vijest o razvodu braka pjevača Harisa Džinovića (72) i njegove 30 godina mlađe supruge, modne dizajnerice Meline Džinović, ove je godine iznenadila javnost.

Nakon što je Haris u IN magazinu progovorio o razlozima kraha njihova braka, procurile su nove informacije.

Iako je pjevač dao naslutiti da ga je supruga prevarila, kako navodi srpski Kurir, Haris je imao neobaveznu vezu s djevojkom koja je 10 godina mlađa od Meline i s kojom se uglavnom viđao u svojoj vili kada tamo nisu bili njegova supruga i djeca.

"Bez obzira na to što je Haris u godinama, on je veliki zavodnik. Ali ni on nije cvjećka. Čuo sam kada je nedavno javno aludirao da se razvodi zbog toga što je on kao prevareni muž to posljednji saznao, ali mi nije jasno zašto ne kaže da je i on imao avanture tijekom braka. Žene s kojima se on tajno viđao nisu baš reprezentativne za javnost, ali je s njima provodio vrijeme. S jednom je mjesecima bio u kombinaciji", rekao je izvor za Kurir

"Ta je djevojka atraktivna, prijalo mu je to što ga sluša, a stalno joj se žalio na Melinu. Zamislite, dođe vam djevojka i onda vi pričate s njom o ženi i to je glavna tema. Melina je za njegovu vezu saznala tako što je vidjela poruke u njegovu telefonu, nastala je svađa iako su već tada između njih bili zategnuti odnosi", dodao je izvor.

Haris se oko ovih navoda još nije oglašavao, a evo kako je ranije komentirao svoj razvod.

"Ona zna razlog, ona je napustila mene, nisam ja nju. Ja ne znam ništa, uglavnom prevareni muž zadnji sazna", riječi su kojima je Džinović prekinuo medijsku šutnju i prvi put progovorio o razlogu kraha braka s Melinom u ožujku u IN magazinu.

Haris i Melina Džinović vjenčali su se 2014. u Dubrovniku, nakon 11 godina veze. Zajedno su dobili dvoje djece, kćer Džinu i sina Kana.

