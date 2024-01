Svima je već poznato tko je kći Harisa Džinovića, no evo kako izgleda njegov sin!

Haris Džinović sa suprugom Melinom ima dvoje djece, a evo kako izgleda njegov sin Kan koji se ne voli previše isticati u javnosti.

Pjevač Haris Džinović u braku sa suprugom Melinom dobio je dvoje djece, a dok se njegova kći Đina voli hvaliti golišavim fotografijama te luksuzom u kojem uživa, njen brat Kan ne voli se isticati u javnosti.

Mladić ima otvoren Instagram profil na kojem ga prati skoro 6 tisuća ljudi, ali nema nijednu objavu već samo nekoliko naglasaka. Ako je suditi po njegovim pričama na Instagramu, Kan voli putovati po svijetu i uživa na luksuznim destinacijama, a često pokazuje i svoju djevojku Milicu.

Kako izgleda, pogledajte u našoj galeriji.

Podsjetimo, Haris i Melina u sretnom su braku od 2014. godine, vjenčali su se u Dubrovniku nakon 11 godina veze i uvijek su voljeli isticati da su im najvažniji ljubav i međusobno poštovanje, dok im velika razlika u godinama nikad nije predstavljala problem.

Ona i Haris sinu i kćeri dugo nisu dopuštali korištenje društvenih mreža, no to se sada promijenilo. A sad kad im je to dozvoljeno, Đina svoje vrijeme za Internet iskorištava maksimalno.

Popularni tata već je jednom prilikom rekao što misli o golišavim fotografijama svoje Đine.

"Ona je lijepa djevojka, ne treba se fotografirati kao starlete, niti to radi. Bitno je da je sve što radi, radi u granicama pristojnosti i ja to podržavam. Nikada nije imala provokativne fotografije, brine se o sebi, porodici i kakav utisak ostavlja na druge", zaključio je Haris u intervjuu.

Njena majka Melina protivi se objavama svoje kćerke, piše Dnevni avaz.

''Ne nosim se uopće kao majka s tim, opet naglašavam, jednostavno ovo novo doba i kako je sve to medijski ispraćeno se meni ne dopada i nisam zadovoljna. Vidjet ćemo kako će sve to ići. Jako se teško borimo s tim i slažemo, baš se navikavamo, sad smo i mi u tom teškom periodu'', komentirala je kako mediji pišu o Đini.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Otkriven uzrok smrti sina zvijezde Zalagaonice, njegov shrvani otac upozorio je i na veliki problem!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Možete li zamisliti Joška Gvardiola bez brade? Pogledajte kako je izgledao na početku karijere, nećete ga tako lako prepoznati!