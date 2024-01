Otkriven uzrok smrti sina zvijezde Zalagaonice, njegov shrvani otac upozorio je i na veliki problem!

Poznat je uzrok smrti Adama Harrisona, sina zvijezde "Zalagaonice" Ricka Harrisona, koji je preminuo u dobi od 39 godina.

Adam Harrison, sin zvijezde showa "Zalagaonica" Ricka Harrisona, preminuo je od predoziranja fentanilom, doznaje TMZ.

Uzrok smrti potvrdio je i njegov otac, putem glasnogovornika.

"Da, mogu potvrditi da je Adam preminuo od predoziranja fentanilom. Kriza s fentanilom u našoj zemlji treba biti ozbiljnije shvaćena. Čini sa kao da samo teče preko granice i ništa se u vezi s tim ne poduzima. Moramo biti bolji", poručio je otac pokojnika.

Adam je preminuo u dobi od 39 godina i odmah se sumnjalo da se radilo o posljedicama predoziranja, što se sada pokazalo i točnim.

Shrvani otac oprostio se od sina na društvenim mrežama.

"Uvijek ćeš biti u mom srcu. Volim te", napisao je Rick na Instagramu.

Adam je bio jedan od trojice Rickovih sinova, a najčešće se u emisiji "Zalagaonica" pojavljivao njegov stariji brat Corey. Rick je Adama i Coreyja dobio u braku s prvom suprugom Kim, a trećeg sina, Jakea, dobio je s drugom suprugom Tracy.

I Corey se oprostio od brata na društvenim mrežama uz njihovu fotografiju iz djetinjstva.

Jedno od zaštitnih lica emisije bio je i Rickov otac Richard Benjamin Harrison, koji je bio poznat i pod nadimkom "The Old Man", a on je preminuo je 2018. godine.

