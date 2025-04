Prvi Rozgin Uskrs s Huljićima? Objavila je fotografiju blagdanske proslave!

Jelena Rozga svojim pratiteljima na društvenim mrežama Uskrs je čestitala fotografijom uskršnjeg stola.

Jelena Rozga na društvenim mrežama pohvalila se fotografijom blagdanskog stola, ali tajanstvena je ostala po pitanju s kim je proslavila ovaj blagdan.

Jelena Rozga Foto: Facebook

Uz fotografiju bogatog uskrsnog doručka čestitala je svojim pratiteljima Uskrs.

Jelena Rozga Foto: Instagram

S obzirom na to da je nedavno za naš IN magazin priznala da je u vezi s Ivanom Huljić, brojni obožavatelji pretpostavljaju da je blagdan provela upravo s obitelji Huljić.

Jelena Rozga, Ivana Huljić Foto: Paun Paunovic / CROPIX

Nina Badrić slučajno je u jednom intervjuu potvrdila njihovu vezu.

''Oni se ne skrivaju, znam da nije ispalo nezgodno, potvrdio je Grašo nakon toga, ali mislim da je Jelena jedna sasvim normalna, obična, svakodnevna cura, nije ona od onih koji bi skrivali nešto lijepo što se dešava u životu. Evo, ja joj želim da u svemu bude uspješna i sretna'', rekla je Nina nedavno.

Nina Badrić i Jelena Rozga Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

''A što ću se naljutiti. Nitko se ne krije, mi se ne krijemo, mi normalno živimo, ali je bilo slatko. Ja sam se tako nasmijala, najjača je'', rekla je Rozga.

Petar Grašo i Jelena Rozga - 1 Foto: Tom Dubravec / CROPIX

I onda je došao i Grašo i sve još jednom potvrdio.

''I Grašo lipo itd. Ali dobro, sve je to simpatično, trebao je netko reći i to je ok'', napokon je priznala Rozga.

Jelena Rozga, Ivan Huljić Foto: Dalmatinski portal/Čitatelj

In Magazin: Jelena Rozga i Ivan Huljić - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Jelena Rozga, Ivan Huljić Foto: Dalmatinski portal/Čitatelj

Jelena Rozga, Ivan Huljić Foto: Davor Puklavec/Pixsell

