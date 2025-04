Izjavom je potvrdila šuškanja? Jelena Rozga prvi put javno komentirala vezu s Huljićem

Jelena Rozga na dodjeli prestižne nagrade pojavila se s Ivanom Huljićem te je komentirala šuškanja o njihovoj vezi.

O ljubavnoj vezi Jelene Rozge i Ivana Huljića šuška se mjesecima. Na prestižnoj dodjeli medijskih nagrada pojavila se upravo s njim te je prvi put javno komentirala njihovu navodnu vezu.

Jelena Rozga Foto: Davor Puklavec/Pixsell

"Mi ništa ne krijemo", poručila je pjevačica sa smiješkom na licu, piše Net.hr.

Jelena Rozga, Ivan Huljić Foto: Paun Paunovic / CROPIX

Za tu posebnu prigodu naša pjevačica odabrala je dugu crnu haljinu sa šljokičastim detaljima.

Pjevačica je otpjevala svoj hit Lavica Foto: Neva Zganec/Pixsell

Nedavno su u javnost isplivale informacije da Jelena planira i veliku svadbu, a to je negirala za naš IN magazin.

''Ja ću vam samo reći - ne, ne udajem se, ali sam sretna i lijepo mi je'', rekla nam je Rozga.

Jelena Rozga, Ivan Huljić Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Petar Grašo i Jelena Rozga - 1 Foto: Tom Dubravec / CROPIX

I prije desetak godina šuškalo se da su Jelena i 11 godina mlađi Ivan u ljubavnoj vezi. Tada se pisalo da su nerazdvojni i da Ivan često posjećuje Jelenu u njezinu stanu u Splitu, zajedno su viđeni i u trgovini, no Rozga je brzo stala na kraj nagađanjima.

"Ovu sam vijest demantirala više puta. Ivan i ja smo dugogodišnji prijatelji, netko nas je snimio dok smo se družili, čak i nismo bili nasamo. Mislim da ta vijest doista ne zaslužuje toliko pozornosti. Ali isto tako mislim da ja imam pravo imati prijatelje i da mogu piti kavu s kim god ja poželim, a da to sutra ne izađe kao neka velika vijest o mojoj novoj navodnoj ljubavi", komentirala je u to vrijeme za IN magazin.

Jelena Rozga, Ivan Huljić Foto: Dalmatinski portal/Čitatelj

Jelena Rozga, Ivan Huljić Foto: Dalmatinski portal/Čitatelj

Jelena Rozga - 3 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Jelena Rozga - 2 Foto: Ivo Šarić/PR

Jelena Rozga - 1 Foto: Ivo Šarić/PR

Nina Badrić i Jelena Rozga Foto: Damir Krajac / CROPIX

