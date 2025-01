Pojavile se prve zajedničke fotografije Rozge i Huljića, evo gdje su uhvaćeni!

Srpski mediji objavili su prve zajedničke fotografije Jelene Rozge i Ivana Huljića.

Srpski mediji ovih dana raspisali su se kako Jelena Rozga ljubi sina Tončija Huljića, Ivana Huljića, a sada su isplivale i njihove prve zajedničke fotografije.

Fotografije pogledajte OVDJE.

Kurir piše kako je par uhvaćen ljetos tijekom zajedničkog putovanja. Vikend su proveli u Budimpešti, a tijekom šetnje u kojoj su se držali za ruke, nastale su fotografije.

''Jelena i Ivan često putuju zajedno kada im to obaveze dopuste. Bili su i u Parizu, a kao što vidite tijekom ljeta su bili i u Budimpešti.Trudili su se biti neprimjetni i ponašali su se kao i svi drugi ljudi. Cijelo vrijeme tijekom šetnje držali su se za ruke, a pali su i poljupci. Baš su djelovali zaljubljeno. Prvo su popili kavu, a zatim su bili i u shoppingu. Toga dana bilo je jako toplo pa je Ivan nosio kratke hlače, dok se Jelena odlučila za traperice i običnu majicu, a nosila je i sunčane naočale. Divan par, na kilometar se vidi da pucaju od ljubavi'', rekao je izvor za Kurir, koji im je i posalo fotografije.

Ovo nisu njihove jedine zajedničke fotografije. Prošle godine su ih uhvatili i tijekom zajedničke kupovine. Fotografije je Dalmatinskom portalu poslao čitatelj, koji je izjavio kako su Jelena i Ivan djelovali opušteno i veselo.

Fotografije pogledajte OVDJE.

Inače, prije desetak godina šuškalo se da su Jelena i 11 godina mlađi Ivan u ljubavnoj vezi. Tada se pisalo da su nerazdvojni i da Ivan često posjećuje Jelenu u njezinu stanu u Splitu, no Rozga je brzo stala na kraj nagađanjima.

"Ovu sam vijest demantirala više puta. Ivan i ja smo dugogodišnji prijatelji, netko nas je snimio dok smo se družili, čak i nismo bili nasamo. Mislim da ta vijest doista ne zaslužuje toliko pozornost. Ali isto tako mislim da ja imam pravo imati prijatelje i da mogu piti kavu s kim god ja poželim a da to sutra ne iziđe kao neka velika vijest o mojoj novoj navodnoj ljubavi", komentirala je u to vrijeme IN magazin.

I Tonči Huljić komentirao je glasine da njegov sin ljubi Rozgu, više o tome pročitajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Maju Šuput iznenadila scena koju je zatekla u stanu nakon putovanja: ''O neee!''

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Celebrity Rita Ora bez trunke Photoshopa: Paparazzi je ulovili u najmanjem mogućem bikiniju!

Pogledaji ovo Celebrity Thompson objavio dugoočekivanu vijest: ''Zbog velikog broja vaših upita...''

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte kako je naš redatelj proslavio nominaciju za Oscara: ''Ma može li bolje?''

Pogledaji ovo Celebrity Shrvani Jole oprostio se od glazbene legende: ''Otišao je dobar čovjek, zbog njega sam počeo...''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Nitko nije znao za ovaj skriveni talent Novaka Đokovića, ni njegovi kolege nisu vjerovali u to što čuju!

Pogledaji ovo Celebrity Danijela Dvornik prije godinu dana donijela je drastičnu odluku: ''Mogu vam reći...''