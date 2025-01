Tonči Huljić komentirao glasine da njegov sin ljubi Jelenu Rozgu, evo što je izjavio!

Tonči Huljić komentirao glasine da su njegov sin Ivan Huljić i Jelena Rozga u vezi.

Srpski mediji ovih dana raspisali su se kako Jelena Rozga ljubi sina Tončija Huljića Ivana Huljića.

Ivan je navodno Rozgu podržao i na koncertima u Beogradu, a ona je otkrila da je njezin partner bio u backstageu, iako nije rekla o kome se radi.

Njegov otac sad je komentirao te glasine za Blic.

"Neću ja sinu ulaziti u krevet. Podržavam ako je to njihova sreća, ako nije istina, nikome ništa", rekao je za Blic.

Inače, i prije desetak godina šuškalo se da su Jelena i 11 godina mlađi Ivan u ljubavnoj vezi. Tada se pisalo da su nerazdvojni i da Ivan često posjećuje Jelenu u njezinu stanu u Splitu, zajedno su viđeni i u trgovini, no Rozga je brzo stala na kraj nagađanjima.

"Ovu sam vijest demantirala više puta. Ivan i ja smo dugogodišnji prijatelji, netko nas je snimio dok smo se družili, čak i nismo bili nasamo. Mislim da ta vijest doista ne zaslužuje toliko pozornosti. Ali isto tako mislim da ja imam pravo imati prijatelje i da mogu piti kavu s kim god ja poželim, a da to sutra ne iziđe kao neka velika vijest o mojoj novoj navodnoj ljubavi", komentirala je u to vrijeme za IN magazin.

Rozga je bliska s obitelji Huljić još otkako je 1996. postala pjevačica grupe Magazin, u kojoj je pjevala do 2006. godine, pa Ivana i njegovu sestru Hanu zna odmalena.

Prošle godine Huljić i Rozga ostvarili su suradnju, pa je tako u ožujku predstavila i pjesmu koju je za nju napisao Ivan.

"Uvijek je lijepo raditi s nekim koga, što bi se reklo, poznaješ u dušu i tko zna koliko ti je važno ostati vjeran sebi. Uživala sam u cijelom procesu stvaranja ove pjesme, od prvih snimljenih taktova pa do završetka snimanja spota, koji je prava vizualna poslastica. I jedva čekam čuti reakcije svoje publike, ipak je njihov sud najvažniji", rekla je tad.

