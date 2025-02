Lepa Brena još uvijek nije preboljela ozljedu iz Zagreba: "Uspjela sam izdržati zbog štikli"

Regionalna zvijezda Lepa Brena priznala je u intervjuu kako još uvijek procesuira ozljedu koja joj se dogodila na trećem koncertu u zagrebačkoj Areni.

Tijekom svog trećeg zagrebačkog koncerta, Lepa Brena teško je ozlijedila nogu zbog čega je morala odgoditi preostala dva koncerta i biti hitno operirana.

64-godišnja pjevačica još uvijek se bori s posljedicama te ozljede, kao i procesuiranjem situacije u kojoj se nenadano našla.

"Pokosio me po nogama u trenutku kada sam ih pomaknula udesno. Da sam ih pomaknula ulijevo, ništa se ne bi dogodilo. U sekundi sam osjetila strašnu bol i odmah sam znala da je noga slomljena. No znala sam i da neću prekinuti koncert, nego ću ga izdržati i izvući iz sebe posljednji atom snage", izjavila je Lepa Brena u intervjuu za Story. "Instinktivno sam prebacila težinu na zdravu nogu. Da sam bila bosa, ne bih mogla stajati, ali nekako sam uspjela jer sam bila u štiklama. Ekipa ispod pozornice me nosila, presvlačila i vraćala gore. Pitali su me hoću li izdržati, a ja sam samo ponavljala: "Idemo dalje! Ako padnem, padnem, ali nema natrag"."

Dok je čekala lift da ju podigne pred prepunom zagrebačkom Arenom, ozlijeđena noga je već počela oticati.

"Bila je to nadljudska bol. Samo onaj tko se polomio zna kako to boli. Kada je koncert završio, više nisam mogla stajati, vozili su me u invalidskim kolicima. Pitala sam samo kako je snimatelj. Bio je mlad dečko, 25 godina, i gledala sam ga kao svoje dijete. Znala sam da nije njegova krivica, to su jednostavno nepredvidive situacije. Kada su mi rekli da je on dobro, rekla sam im: "Dajte mi jedno piće i spremna sam za bolnicu"", riječi su Lepe Brene, koja je operirana idući dan ujutro.

"Imam puno iskustva, a i puno godina. Teško je nekomu tko nije na sceni objasniti kakav je to osjećaj. Kad izađeš na scenu, adrenalin preplavi tijelo i ništa te više ne boli. Glazba mi je najbolji lijek protiv bolova cijeli život. Jednostavno si obuzet ljubavlju publike, kao da si zaljubljen cijeli život", priznala je regionalna zvijezda.

U međuvremenu, i dalje odrađuje fizikalnu terapiju za nogu, a dio oporavka je provela u Tajlandu. No, pjevačica je priznala kako i dalje nije preboljela ozljedu.

"Sin mi je nekoliko puta puštao snimku tog trenutka, ali još nisam procesuirala taj događaj. Ostala mi je neka unutarnja bol koju moram ili isplakati ili o tome puno pričati kako bih to izbacila iz sebe. Uvijek se pitam zašto moj život ide tako, pun uspona i padova", riječi su Brene. "Zašto su moji padovi toliko bolni? Često se obraćam svemiru, energiji, Bogu tražeći odgovore. Zašto moj put mora biti toliko težak? Zamolit ću svemir da mi olakša malo put jer mi je već dosta bolova. S druge strane, sreća je što mi publika daje nevjerojatnu snagu i moć."

Nakon ozljede, mnogi su poslali poruke podrške Breni, a među njima je bila i Jelena Rozga: "Napisala mi je: "Ljube moja, da što prije staneš na svoje lijepe noge i da nam plešeš. Voli te tvoja Jelena"."

Novi datumi odgođenih koncerata su 21. i 22. ožujka, a u međuvremenu je dodan još jedan - 23. ožujka. Više informacija potražite OVDJE.

