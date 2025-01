Zdravko Čolić na početku karijere imao je drugo ime, evo kako se zvao!

Zdravko Čolić na početku karijere nije se tako zvao, mnogi ovaj detalj o njegovu životu ne znaju.

Pjevač Zdravko Čolić jedan je od najvećih zavodnika i šarmera naše regije, uz kojega se vežu brojne anegdote i priče koje godinama kruže, no jedan detalj o pjevaču malo tko zna, i to sa samih početaka njegove glazbene karijere.

Naime, još davne 1974. godine Zdravko je imao veliku želju postati svjetska zvijezda pa je potpisao ugovor s glazbenom kućom WarnerBros. Records i snimio nekoliko pjesama, odnosno mini ploču za njemačko govorno područje. Tome se, naravno, moralo prilagoditi njegovo ime, pa je Zdravko postao Dravco. Pod tim imenom izdao je i mini album ''Madre Mia (Meine Mutter)'', na hrvatskom ''Majko moja'', koji sadrži tri pjesme – naslovnu pjesmu istog naziva te pjesme ''Rock 'n' Roll Himmel'' i ''Alles was ich hab''.

Osim na njemačkom, Zdravko je propjevao i na engleskom jeziku, i to 1987. godine kada je izdao disco-singl "Light Me – I'm Not a Robot Man".

Ipak, svjetsku je karijeru brzo zaboravio nakon što je svojim singlovima osvojio Jugoslaviju, a danas je legendarno ime naše glazbene scene.

Čolić je tih godina ljubio i članicu slavne grupe ABBA, više pročitajte OVDJE.

