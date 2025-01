Bivša dječja zvijezda svjetla reflektora zamijenila je mirnom farmom, dugo se borila s nepoznatim simptomima

Dječja zvijezda sedamdesetih Melissa Gilbert ovih dana je boravila u New Yorku, gdje je promovirala dramu "Still".

"Mala kuća u preriji" bila je jedna od najpopularnijih serija sedamdesetih godina, a u glumačku elitu lansirala je karijeru Melisse Gilbert. Danas 60-godišnja glumica živi daleko od holivudskih svjetala, zamijenila ih je mirom na jednoj farmi, no ovih dana ukazala se u New Yorku, gdje je promovirala svoju dramu "Still".

Gilbert, koja je u seriji "Mala kuća u preriji" glumila Lauru Ingalls Wilder, puno vremena provela je izvan glumačke industrije, no osim drame "Still" vezala se i za još jedan projekt. U rujnu je najavila kako će glumiti u barem dvije epizode Hallmarkove serije "Glas srca", koja ima zanimljivu poveznicu s njezinom nekadašnjom serijom. Naime, producent "Glasa srca" je Michael Landon jr., sin Michaela Landona, koji je u "Maloj kući u preriji" glumio oca Melissina lika.

Zajedno s trećim suprugom Timothyjem Busfieldom živi na farmi u državi New York, a prošle godine otkrila je da ima misofoniju, rijedak neurološki poremećaj koji izaziva snažne emocionalne reakcije na određene zvukove. Ta dijagnoza pružila joj je olakšanje jer je napokon razumjela svoje simptome i mogla potražiti odgovarajuću pomoć.

Iz ranijih veza ima dva sina, a lansirala je i vlastiti brend odjeće Modern Prairie. Htjela je postati i zastupnica u Kongresu, no kada su na vidjelo izašli njezini problemi s plaćanjem poreza, povukla se iz utrke te dogovorila s poreznom za otplaćivanje.

Transformaciju Melisse Gilbert pogledajte u fotogaleriji.

