Jelena Rozga otkrila tajnu odnosa s Ivanom Huljićem: ''Uživala sam u cijelom procesu, jedva čekam čuti reakcije''

Jelena Rozga objavila je novi spot za svoju dugoočekivanu pjesmu ''Od čega sam ja'', a potpisuje ju Ivan Huljić.

Jelena Rozga predstavila je spot za dugoočekivanu pjesmu ''Od čega sam ja''.

Pjesma je nastala kao plod umjetničke sinergije između Jelene Rozge i Ivana Huljića. Naime, upravo Ivan Huljić potpisuje tekst i glazbu pjesme koja prati priču ranjive, ali i hrabre žene koja kao da se i sama čudi svojoj snazi. Budući da si Jelena i u karijeri i u životu dopušta biti i hrabra i ranjiva, pjesma ''Od čega sam ja'' savršeno se uklapa u takvu životnu filozofiju, što ne čudi s obzirom na to da je iza Jelene i Ivana dugi niz godina suradnje i prijateljstva tijekom kojih su se zasigurno dobro upoznali. Upravo ovom suradnjom i njihov je odnos dobio novu dimenziju.

''Uvijek je lijepo raditi s nekim koga, što bi se reklo, poznaješ u dušu i tko zna koliko ti je važno ostati vjeran sebi. Uživala sam u cijelom procesu stvaranja ove pjesme, od prvih snimljenih taktova pa do završetka snimanja spota, koji je prava vizualna poslastica i jedva čekam čuti reakcije svoje publike, ipak je njihov sud najvažniji'', uzbuđena je Jelena.



Spot za pjesmu ''Od čega sam ja'' potpisuje redatelj Miloš Šarović, koji je režirao Jeleninu regionalnu turneju ''Minut srca mog''.

Inače, prije desetak godina šuškalo se da su Jelena i 11 godina mlađi Ivan u ljubavnoj vezi. Tada se pisalo da su nerazdvojni i da Ivan često posjećuje Jelenu u njezinu stanu u Splitu, no Rozga je brzo stala na kraj nagađanjima.

"Ovu sam vijest demantirala više puta. Ivan i ja smo dugogodišnji prijatelji, netko nas je snimio dok smo se družili, čak i nismo bili nasamo. Mislim da ta vijest doista ne zaslužuje toliko pozornost. Ali isto tako mislim da ja imam pravo imati prijatelje i da mogu piti kavu s kim god ja poželim a da to sutra ne iziđe kao neka velika vijest o mojoj novoj navodnoj ljubavi", komentirala je u to vrijeme IN magazin.

Rozga je bliska s obitelji Huljić još otkako je 1996. postala pjevačica grupe Magazin, u kojoj je pjevala do 2006. godine, pa Ivana i njegovu sestru Hanu zna odmalena.

