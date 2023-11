Evo kako je Tonči Huljić shvatio da se nešto događa između Hane i Graše: "Mislio sam da je nešto, da mora doktoru..."

Tonči Huljić otkrio je kad je posumnjao da se nešto događa između njegove kćeri Hane i Petra Graše.

Petra Grašu i Tončija Huljića veže dugogodišnja suradnja i prijateljstvo, a prošle godine postali su i obitelj.

Grašo je u veljači 2022. oženio Tončijevu kćer Hanu, a par je u srpnju iste godine dobio kćer Albu.

Tonči je sada otkrio kada je posumnjao da se nešto događa između njegove kćeri i Graše.

"Shvatio sam da se nešto događa između njega i moje kćeri kad on više nije imao primjedbi. Dođemo u studio, snimimo pjesmu i njemu je sve ok. Složi se sa mnom svaki put, nema problema, razgovori teku normalno. Mislio sam da mu je nešto, da mora doktoru", rekao je Tonči u emisiji Knjazalište, u kojoj je gost bio Grašu.

Petar je u emisiji progovorio o kćerkici Albi.

"Ono za podrigivanje nosim na ramenu, ali noći i prematanja je majka uzela u svoje ruke jer koncerti počinju u 21 sat... Mala je već bila posvuda, voli putovanja", ispričao je.

Grašo je ranije otkrio i kakav je Tonči kao punac.

"Ja sam njemu odličan, a on je meni očajan", našalio se u In Magazinu.

"Dok kuham vrijeđa me da to sigurno neće biti dobro, onda kad ja to skuham sve pojede, sve popije, onda vi procijenite tko je kome tu dobar", dodao je.

Hana i Grašo inače uspješno čuvaju svoju privatnost i rijetko se pojavljuju zajedno u javnosti, a s kćerkicom smo ih imali priliku vidjeti svega nekoliko puta.

