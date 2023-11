Započeli su vezu kad je njoj bilo 40, a njemu samo 15 godina, ona mu je bila i učiteljica: "Užasavalo me što je on tako mlad, ali..."

Brigitte Macron je u rijetkom intervjuu progovorila o počecima veze s Emmanuelom, a informacijama je zgrozila dio javnosti.

Prva dama Francuske, Britgitte Macron (70), otkrila je da joj je bio kaos u glavi kad je počela izlaziti s francuskom predsjednikom, jer je njemu tada bilo 15, a njoj 40 godina.

Emmanuel (45) i Brigitte Macron upoznali su se kad je ona radila kao profesorica u privatnoj katoličkoj školi Lycee la Providence u Amiensu, koju je on tada pohađao. S njim u razred išla je njezina kći Laurence, koju je dobila s bivšim suprugom Andreom-Louisom Auziereom, s kojim je u to vrijeme još bila u braku.

Kad se doznalo za romansu učiteljice i učenika, nastao je veliki skandal, Emmanuelovi roditelji su ga odmah ispisali iz škole i poslali ga u internat u dva i pol sata udaljenom Parizu.

Velika razlika u godinama jedna je od glavnih tema kad se govori o njihovom braku, a ona je sada u rijetkom intervjuu progovorila o tjeskobi koju je zbog toga osjećala na početku njihove veze.

"Užasavalo me što je on tako mlad", priznala je za Paris Match. "Emmanuel je morao otići u Pariz. Rekla sam sama sebi da će se zaljubiti u nekog svojih godine. To se nije dogodilo", otkrila je Brigitte.

Rekla je i da se brinula kako će njihova veza utjecati na njezinu djecu, koja su Emmanuleovih godina, te da je zbog toga čak desetljeće odgađala udaju za njega.

"Nisam htjela svojoj djeci uništiti živote i zato mi je trebalo vremena. To je trajalo 10 godina, jer toliko je trebalo da ih izvedem na pravi put. Možete samo zamisliti što su sve morali slušati, no ja nisam željela poslije žaliti zbog ničega", istaknula je francuska prva dama.

Kad se par konačno vjenčao 2007. godine, Emmanuel se zahvalio njezinoj djeci što su ih prihvatila kao normalan par.

Ipak, s tim ne bi složili brojni korisnici društvenih mreža koji su sada burno reagirali na informaciju da je Emmanuel imao samo 15 godina kad su započeli vezu.

"Imam skoro 40 godina i ne znam kako netko mojih godina može htjeti izlaziti s tinejdžerom. Oni su djeca", Njezina kći bila je njegova doslovno kolegica iz razreda. Ona bi trebala biti u zatvoru, a ne prva dama jedne zemlje. Kakva bolesna žena", "Ja sam Francuz i budimo jasni, ovo nije u redu. Mnogi od nas misle da je to odvratno i neprikladno", neki su od komentara s Reddita.

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Kaos ispred zagrebačkog kluba zbog koncerta srpskog repera: "Djeca su razočarano plakala, hrpa klinaca je bila očajna"

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Razvodi se jedna od najpoznatijih Hrvatica u Njemačkoj, tamošnji mediji pišu o nevjeri, a oglasila se i ona sama