Grašo se poslije 52 dana na putu vratio kući, evo gdje je bila njegova kćerkica Alba za to vrijeme: ''Da ne bi sad ovi dušebrižnici...''

Glazbena liga prvaka sinoć je preplavila Split! U predivnom ambijentu galerije Meštrović održano je veliko finale Melodija Jadrana, za koje se danima tražila karta više. Iza kulisa tog prestižnog događaja vodi vas ekipa IN magazina i naš Gordan Vasilj, kojem su najveće domaće zvijezde poput Nine Badrić, Doris Dragović i Petra Graše otkrile brojne zanimljivosti.

Moćnim duetom Nine Badrić i Petra Graše ''Nemoj'', koji je za njih napisao bračni par Huljić, sinoć je u čarobnom ambijentu prepune splitske Galerije Meštrović završio trodnevni glazbeni spektakl - Melodije Jadrana.



''Ma od samog početka, kad smo se upoznali kao klinci još, zapravo ja sam nešto starija od njega, malo, koju godinicu... Od prvog trena je meni bilo jasno da ćemo nas dvoje jednom snimiti duet. Mislila sam da će to biti puno prije, ali nikako se nije pogodila pjesma. Možda smo bili malo i lijeni. Mi smo zapravo spori, ali dostižni. Trebalo nam je samo 25 godina'', rekla je Nina Badrić.



''Malo je nemušto govoriti i hvaliti nekoga kad je pokraj tebe, ali Nina je zaista jedna od mojih najbližih prijateljica na ovom nečemu što se zove estrada. Imamo jedan prijateljski odnos, zezamo se, možda čak nekad i malo više nego što bi to trebalo, ali imamo jednu dobru, čistu energiju. Ona je izuzetan izvođač, ja sam još bolji. Šalim se. Njezin glas je meni uvijek falio da se nađemo'', dodao je Petar Grašo.

Raspored koncerata popularnog pjevača ispunjen je do kraja godine, ali njegova mlada obitelj zbog toga ne pati jer su, kaže, organizirani poput dobre ekskurzije.



''Pa da ti budem iskren, ja sam se vratio kući nakon 52 dana, ali Alba je bila sa mnom, da sad ne bi ovi dušebrižnici rekli - evo ga, nije vidio dijete mjesec i pol dana. Ne, to dijete je više od mjesec i nešto bilo u điru, lijepo, mirno. Prvo nije bilo dobro jer je ne vidim, a sad neće biti dobro jer je kao svuda vucaram. Ne, mijenjali smo destinacije, Zagreb, malo Slovenija'', priča Grašo.

Petar nam je otkrio kako njegova jedinica, koja će 17. srpnja proslaviti prvi rođendan, već ima i najdražu pjesmu.



''Nećeš vjerovat, apsolutno hipnotički na nju utječe, ali doista pjesma 'Parti vrime' s prvog albuma Madre Badesse koju sam ja pjevao. Otkad je bila beba od mjesec dana, slučajno je ta pjesma krenula, ona je stala, samo je gledala i nešto se dogodilo u njezinu malom životu što traje do danas, što je jako dragocjeno kad su neke duge noći u kojima ona odluči, kao i tata, ne spavati do ujutro'', priča Grašo.

Za razliku od Graše, Nina je ovo ljeto odlučila uzeti samo za sebe i svoju oazu u Jelsi na Hvaru.



''Ja sam odlučila ovo ljeto ne raditi ništa, po uzoru na dobrog, starog, legendarnog, pametnog, najpametnijeg Olivera Dragojevića, koji nikad nije radio po ljeti. Pa sam rekla - evo, ovo ljeto mogla bih i ja nakon 15. 7. ne raditi ništa. I moram ti priznati da se prvi put u životu tome radujem, ne raditi ništa'', priča Nina Badrić.



Pod budnim okom ponosnih roditelja Marije i Ante, Jelena Rozga oduševila je publiku besprijekornom izvedbom pjesme ''Idi ti''. Bile su to četiri minute čiste emocije lijepe Splićanke koja koncerte u arenama rasprodaje kao od šale.



''Pjesma koju su mi napravili Vjekoslava i Tonči definitivno je jedna od mojih najljepših pjesama u karijeri. Vjekoslava je napisala nevjerojatno, ne mogu reć' dobar, nego savršen tekst'', rekla je Jelena.

S medleyjem svojih hitova ovacije okupljenih izazvala je neponovljiva Doris Dragović.



''Kad su Melodije nestale, nekako kao da mi je netko nešto uzeo, kao da mi je netko nešto ukrao, u tom smislu naravno da rade emocije. Rade i sjećanja, sjećanja na one drage naše koji su bili dugo godina lice tih Melodija: Zdenko, Oliver. Ja se samo nadam da smo nakon ove večeri mi opravdali ime i da nismo osramotili nijednoga od njih dvojice'', rekla je Doris.

Posebno emotivna bila je naša glazbena diva Zorica Kondža, koja je sinoć proslavila 63. rođendan. Jacques i publika počastili su je pjesmom, a direktor Melodija Tomislav Mrduljaš iznenadio ju je velikim buketom.



''Ona je moje zlato, mi smo se čule već jutros kad smo obje bile bez šminke, bez ičega, s viklerima na glavi. Ja sam joj rekla: 'Zore moja, ljubavi moja, neka ti je sve sritno, lipo, veličanstveno i blagoslovljeno, sve što je pred tobom.' Ona i ja se nekako njušimo, imamo neku drugu priču'', priča Doris Dragović.

Uz prijatelje, Zoru je najviše ganula čestitka njezine obitelji.



''Kad mi kažu 'majko, volimo te' i od srca mi čestitaju, žele mi dug život. To mi je najveća nagrada. A Joško mi je po običaju jutros najranije donio pet ruža. Imao je probe do 5 i ustao je da mi kupi ruže.''

Poput Nine i Graše, i Zorica i Jacques su dugo čekali na zajednički duet i dočekali ''Jubavi svitlo''.



''Mogu ti reć da je odmah nazvala i kaže: 'A šta si mi to posla?' Ja rekoh: 'A pismu.' A kaže Zore: 'Žeže, žeže.' Ha-ha-ha'', priča Houdek.

Pjesmom "Zalazak", na koju je posebno ponosna njegova baka, pjesnikinja Maja, Matija Cvek napravio je svojevrstan omaž Oliveru, što je publika nagradila velikim pljeskom.

''Ima, ima taj vibe. I imam valjda onda malo tremu od svega skupa, i od pjesme i od festivala. Pozitivna trema'', iskreno je rekao Matija Cvek.

Sjajnu splitsku glazbenu večer uveličao je i Sergej Ćetković. Poznatog crnogorskog pjevača iz publike je bodrila supruga, koja se, priznaje nam, na njega naljutila jer ju je zaprosio javno ispred 500 ljudi.



''Ma ja je stalno prosim, svako malo. Volim tako praviti iznenađenja. Znam da ona to ne voli, ali nama bude fino. Poslije prepričavamo i onda se zezamo'', govori Sergej.

Goran Karan sinoć se predstavio pjesmom ''Fali cviće'' iz solo-mjuzikla ''Život je fer'', čija je premijera zakazana za 6. srpnja na dubrovačkom Lovrijencu.

''Sam nešto tu pivam i pričam o tome što mi je i kako mi je. Generalno mi je dobro, bude tu i tamo nešto, ali ujutro tableta i ne moram više ništa'', govori Karan.

Kombinaciju nostalgičnog zvuka i tamburice donijeli su Neno Belan i Mia Dimšić.



''I koliko god da je Neno možda bio tu u doba kad su moji roditelji prohodali i na njegovu pjesmu su se prvi put poljubili, to moram napomenuti, toliko se ja u njegovoj blizini osjećam kao da sam s bilo kojim svojim prijateljem. Jednostavno, on je toliko pristupačna, topla osoba, puna ljubavi, da njega ne možete ne voljet'', govori Mia.

A mlada i sve traženija Lorena jedina je na Melodijama nastupila dvije večeri. U petak je, naime, oborila prisutne izvodeći Misu Mediteranu, koju su gledala i tri strana agenta, pa možda uskoro završi i u Americi.

''Nisam to znala. Bolje da sam to tek sad saznala nego prije, šalim se. Dušu sam ostavila na pozornici, stvarno to mogu reć' i nisam mogla maknuti osmijeh s lica'', rekla je.

S pjesmom ''Miško moj'' publiku je rasplesao popularni Jole, čiji je sin Ivan Luka, kaže, zaluđen glazbom.



''Znači, ima bubnjeve, ima sintisajzer, ima gitaru, samo nešto lupa. Uglavnom samo glazba, glazba, glazba. Sad što će biti, ne znam'', priča Jole.

A Domenica je već za sedam godina unaprijed rezervirala Haninu i Grašinu Albu.



''Jučer sam joj baš rekla da će bit na mom koncertu 2030. jer jednostavno toliko pokazuje interes za glazbu da ona ni sama nije svjesna da će mi bit gost'', govori Domenica.

Velikim pljeskom s pozornice su ispraćeni splitski slavuj Giuliano i bibinjski Ićo, čije su hitove zbog sličnosti njihovih vokala obožavatelji često miješali.

''Kad je Ićo izbacio 'Najlipša si', onda mi je došlo milijun svita: 'A zašto ne sviraš onu ''Najlipša si''?' Koju? To je od Iće pisma'', priča Giuliano.



''Ja odsviram koncert i dolaze fanovi i kažu: 'Zašto nikad ne otpivaš onu pismu ''Gori more''?' Ja govorim - to piva Giuliano'', dodao je Ićo.

U pjevačkim vodama sinoć se uspješno okušala i Nataša Janjić predstavivši disco-duet s kolegom Ivom Perkušićem. Popularna glumica na pozornicu je stigla u haljini Matije Vuice, a istu je kreaciju nosila i Severina na dočeku Nove godine u Splitu.



''Volim pjevati za dušu i uvijek mislim da ne dajem pun potencijal kad pjevam pred ljudima, ali izlazim iz te komfor zone tako što stalno prihvaćam ovako neke izazove. Tako i kad me Ivo pozvao da ima pjesmu za nas, bilo mi je, ono, ma da'', govori Nataša Janjić.

A Antoniji iz Pavela dogodila se noćna mora svih žena.

''Išla sam u dućan, kupila sam štikle, ali jedna je bila broj 38, a druga je bila broj 40. I, naravno, moj muž mene pita: 'Pa di su ti oči bile, jesi li provjerila? Ja uvik provjerim kad kupujem.' Uglavnom, vraćali smo se pa kupovali nove, ali isplatilo se jer su bile toliko dobre da sam čak i plesala na stageu'', ispričala je.

Najjača glazbena imena i krcat jedinstveni prostor Galerije Meštrović sinoć su dobili potvrdu da se Mrduljašev projekt pokazao kao pun pogodak.



''Tek sad pjesme počinju svoj život i siguran sam da od ovih 25 pjesama ima 20 fantastičnih koje će ljudi vrlo rado pjevat'', zaključio je Mrduljaš.

Jedno je sigurno, ovo ljeto nam napokon više neće nedostajati domaćih hitova.

