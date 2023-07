Petar Grašo pred kamerama bocnuo punca Tončija Huljića: "Ja sam njemu odličan, a on je meni..."

Jedan od omiljenih hrvatskih glazbenika, Petar Grašo, održao je dugoočekivani koncert u Istri. Na prostoru bivšeg kamenoloma, publika je u glas pjevala brojne hitove, a samo za gledatelje In magazina otkrio je kakav ima odnos sa svojim puncem. Više u priči Darije Walter.

Miljenik publike Petar Grašo održao je koncert na jednoj od posebnijih pozornica u Hrvatskoj. Bivši kamenolom poslužio je tako kao kulisa, a savršena akustika samo je dodatno naglasila ovu izuzetnu lokaciju. Iako Tonći Huljić nije pratio Petra na koncertu, spoj dvojice glazbenika danas je više od obične suradnje.

"Kakav je Tonći Huljić kao punac? Ja sam njemu odličan, a on je meni očajan", našalio se Grašo.

"Dok kuham vrijeđa me da to sigurno neće biti dobro, onda kad ja to skuham sve pojede, sve popije, onda vi procijenite tko je kome tu dobar", dodao je.

Ipak, nije sve tako crno. Naš poznati glazbenik priznaje kako mu je život lijep.

"Mislim da je prirodan put čovjeka da stremi da bude sretan. Ja sam sretan sa svim u životu što sam prošao jer sve to što sam prošao u životu dovelo me da budem i sada sretan", kaže Grašo.

Premda ovog ljeta nastupa na više od 40 lokacija, od Slovenije do Makedonije, Grašo priznaje kako uživa u slobodnim trenutcima. Druženje s kolegama glazbenicima, za njega su poseban doživljaj te se često dogodi kako se zaboravi na vrijeme.

"I pogledali smo na sat, bilo je 7 ujutro. Vrijeme leti, vrijeme brzo leti kad si u društvu dobre ekipe", priznaje.

Opstati na glazbenoj sceni, i tako već gotovo trideset godina, nije jednostavno. Ipak, nema tu pretjeranih tajni. Iskrenost je u ovom poslu najvažnija.

"Mislim da ljudi osjećaju jednu energiju unutar mene koja zrači mirom, koja zrači toplinom prema njima, nikakve kalkulacije tu nema", ističe glazbenik.

Duet koji su svi čekali, onaj Petra Graše i Nine Badrić, rezultirao je pjesmom koja već tjednima ne silazi s ljestvica. Bezvremenski hit, pjesma "Nemoj" nastala je na radost mnogobrojne publike, koja je ovu suradnju dugo priželjkivala.

"Osjećaj u nama tek onda kad vidimo feedback u smislu pjevanja ljudi na koncertima u smislu i plasmana pjesme, ali ono što je najvažnije vjerujem da pjesma ide tim putem kojim bi dobra pjesma trebala ić, a to je da bude dugotrajna, dugovječna", objašnjava Grašo.

Najstariji istarski kamenolom poslužit će kao pozornica za brojne koncerte ovog ljeta. Nastup Petra Graše bio je uvertira za otvorenje festivala Rocks & Stars u Cave Romane, uz koju se još veže jedna zanimljiva priča.

"Inače interesantna informacija da se od ovog kamena radila Pulska arena u kojoj smo pjevali prošle godine tako da je zapravo na neki način sve povezano", ispričao je Grašo.

Radno ljeto, ali i novi hit, samo su pokazatelj kako Petar Grašo radi punom parom. Upravo je ovaj koncert još jednom ukazao na izrazitu profesionalnost, ali i glazbeno umijeće koje, kao i uvijek, zna prepoznati i publika. Iako se tijekom koncerta u nekoliko navrata čula grmljavina, kiša je, na radost publike, počela tek na kraju koncerta. Čini se kako je pjesma ipak uspjela rastjerati oblake.