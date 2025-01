Tko su voditeljice Eurosonga 2025.? Jedna je bila u braku s talijanskim šarmerom, a druga je bivša natjecateljica

Predstavljene su voditeljice koje će ove godine voditi Eurosong u švicarskom Baselu, evo tko su one.

Na službenim stranicama Eurosonga otkriveno je tko će voditi to glazbeno natjecanje ovog svibnja u švicarskom Baselu.

Ta čast ove godine pripala je trima damama Hazel Brugger, Sandri Studer i Michelle Hunziker. One će voditi veliko finale Eurosonga u subotu 17. svibnja 2025. u St. Jakobshalleu. Hazel Brugger i Sandra Studer također će voditi dvije polufinalne emisije.

Zanimljivo je da je jedna od njih i sama bila predstavnica na Eurosongu, a druga je poznati bivši model te TV voditeljica rado viđena na švicarskoj televiziji.

Hazel Brugger 31-godišnja je nagrađivana stand-up komičarka i voditeljica. Rođena u SAD-u, odrasla je u blizini Züricha, a sada živi u regiji Darmstadt u Njemačkoj. Dobitnica je Njemačke nagrade za komediju, Salzburškog bika i Švicarske nagrade za komediju. Žiri njemačkog Kleinkunstpreisa nazvao ju je "kraljicom duhovitosti".

Michelle Hunziker odrasla je u Ostermundigenu u blizini Berna i jedna je od najpoznatijih osoba u Švicarskoj. Trenutačno 47-godišnja Hunziker radi kao TV voditeljica, a osim toga je i poduzetnica. U svojim mlađim danima Michelle je bila jedan od najpoznatijih modela, a njezinoj ljepoti tada nije odolio ni slavni šarmer Eros Ramazzotti, s kojim je bila u braku od 1998. do 2009. godine. Brak s Ramazzotijem toj rođenoj Švicarki donio je talijansko državljanstvo, ali i brojne voditeljske angažmane u velikim talijanskim TV kućama. Zajedno su dobili i kćer Auroru. Upravo je njoj Eros posvetio svoju kultnu pjesmu "L'aurore", dok je za Michelle napisao hit "Più bella cosa".

Njihovoj ljubavi presudio je kult Warriors of Light, čija je članica Michelle bila pet godina, a stroga pravila branila su joj seksualne odnose, alkohol, pušenje, pa čak i masturbiranje. Detalje o sekti, koju je napustila, otkrila je u svojoj biografiji "A Seemingly Perfect Life", u kojoj je, među ostalim, napisala i kako je živjela u uvjerenju da je Isusova sestra te reinkarnacija nacističke nevjeste. Ramazzoti joj je bezuspješno pokušavao ukazati na njihov loš utjecaj, no na kraju je to presudilo njihovu braku. Više pročitajte OVDJE.

Sandra Studer započela je svoju karijeru 1991. kao švicarska predstavnica na Euroviziiji. Pod umjetničkim imenom Sandra Simó osigurala je peto mjesto s pjesmom ''Canzone per te''. Njezina nastupa prisjetite se u nastavku.

Zbog svoje duboke povezanosti s ESC-om svake godine gledamo je kao voditeljicu nacionalnog predizbora, glasnogovornicu i komentatoricu Eurosonga.

O privatnom životu Sandre ne zna se puno, no poznato je da je od 1998. godine u sretnom odnosu s Lukom Mullerom te ima četvero djece.

Naš Baby Lasagna također će biti dio Eurosonga 2025., a o čemu se točno radi, pogledajte OVDJE.

Sve o veličanstvenoj pozornici, vizualu i sloganu ovogodišnjeg Eurosonga čitajte OVDJE.

