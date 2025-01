Nives Celzijus u Dubaiju izljubila muškarca koji je izjavio da nije najljepša žena u Hrvatskoj!

Nives Celzijus u Dubaiju je srela poznatog tiktokera Maminja, iznenadio ju je njegov komentar njezina izgleda.

Nives Celzijus na Instagramu je podijelila kako je usred Dubaija srela našeg tiktokera Lea Alagića, mnogima poznatog pod imenom Maminjo.

Ona i Maminjo porazgovarali su na ulici, no Nives je ostala iznenađena njegovom izjavom o svojem izgledu.

"Kako si točno mislio da nisam najljepša?" pitala ga je.

"Ja kod žena prvenstveno gledam fizički izgled. Vi ste jako zgodna žena, daleko ste najprivlačniji, ali ljepota je u očima promatrača. Moj pojam ljepote je da se ja zaljubim u ženu, a ne da gledam u c*ce", rekao je Maminjo.

Zatim je Nives rekla da joj stvarno nije gledao u grudi iako je imala dekolte. "Gleda me u oči", rekla je Nives, na to je Maminjo odgovorio: "Gledam u oči. Nisam nijednom pogledao dolje."

Na kraju snimke Nives je Maminja poljubila u obraz.

"Poljubila me Nives Celzijus. Sad mogu krepat", rekao je.

Leu je velika želja bila upoznati Nives, a priznao je to nedavno kad je davao izjavu za Špicu. Priznao je da mu je ona najprivlačnija, ali ne i najljepša žena u Hrvatskoj što je ponukalo Nives da ga pita kako to misli da nije najljepša.

"Zgodna je, ali to nije žena koju bih doveo mami", rekao je. Zatim je otkrio da Nives nije upoznao, ali da mu je to želja. "Neću ja njoj lagati da sam ovakav, onakav. Ja sam muška sirovina i to je to", izjavio je.

Inače, Leo je popularnost na društvenim mrežama stekao imitirajući govor Zdravka Mamića.

