Glumac iz hit-serije pronađen mrtav u svojem domu, imao je samo 39 godina

Preminuo je glumac Francisco San Martin iz serije ''Days of Our Lives''.

Glumac Francisco San Martin, kojeg brojni pamte po ulozi u seriji ''Days of Our Lives'', pronađen je mrtav u svojem domu.

Francisco je imao 39 godina, a pronašla ga je policija koja je za prve informacije stranim medijima izjavila da se navjerojatnije radi o samoubojstvu.

Njegova sestra iz serije Gabi, glumica Camila Banus, oprostila se je od njega dirljivim riječima.

''Pepe, što mogu reći osim volim te i počivaj u miru, prijatelju. Love you mucho mucho mucho. Voljela bih da sam ti rekla više'', prenosi "Daily Mail".

Glumac je u seriji glumio lopova Daria Hernandeza za kojeg se kasnije ispostavi da je došao u Salem kako bi istraživao stari slučaj.

Osim u ovoj seriji, glumio je i u ''Jane the Virgin'', ''The Bold and Beautiful'' i ''Behind the Candelabra''.

Francisco je rođen u Mallorci, u Španjolskoj, a odrastao je u Montani. Svoju glumačku karijeru započeo je u dječjem kazalištu dok je živio u SAD-u. On i njegova obitelj kasnije su se vratili u Španjolsku kada je bio tinejdžer i počeo je raditi kao model te pohađati satove glume.

Kasnije se pojavio u nekoliko španjolskih kazališnih, televizijskih i filmskih produkcija.

