Bivša supruga miljenika žena ne odvaja se od svog unučića, a cijela plaža gledala je u nju zbog jednog drugog razloga!

Michelle Hunziker odmara na Sardiniji gdje joj društvo prave kćer Aurora i unuk Cesar.

Talijanska manekenka i glumica Michelle Hunziker snimljena je na popularnoj plaži Porto Cervo na Sardiniji na kojoj uživa sa svojim unučićem Cesarom i kćeri Aurorom Ramazzotti.

46-godišnja Michelle u ružičastom je bikiniju plijenila znatiželjne poglede dok se zabavljala i čuvala malenog Cesara. Pritom su do izražaja došle njezine bujne obline i isklesana linija kojom se može pohvaliti i o kojoj očito vodi brigu, a zbog kojih je nitko nije prestao gledati.

Lijepoj voditeljici švicarskih korijena nije odolio ni poznati pjevač Eros Ramazzotti s kojim je bila u braku od 2014. do 2019. godine i s kojim je dobila kći Auroru. Upravo njoj Eros je posvetio svoju kultnu pjesmu "L'aurore", dok je za Michelle napisao hit "Più bella cosa".

Njihovoj ljubavi presudio je kult Warriors of Light, čija je Michelle bila članica pet godina, a stroga pravila branila su joj seksualne odnose, alkohol, pušenje, pa čak i masturbiranje. Detalje o sekti koju je napustila otkrila je u svojoj biografiji "A Seemingly Perfect Life", u kojoj je, među ostalim, napisala i kako je živjela u uvjerenju da je Isusova sestra te reinkarnacija nacističke nevjeste.

Ramazzoti joj je bezuspješno pokušavao ukazati na njihov loš utjecaj, no na kraju je to presudilo njihovu braku. Papire za razvod podnijeli su 2002. godine, a on je finaliziran tek sedam godina poslije. Brak s Ramazzotijem ovoj rođenoj Švicarki donio je talijansko državljanstvo, ali i brojne voditeljske angažmane u velikim talijanskim TV kućama.

Danas su u dobrim odnosima, a Eros je nakon razvoda pronašao utjehu u 25 godina mlađoj manekenki Marici Pellegrinelli, s kojom se oženio nakon pet godina veze 2014., no razveli su se 2019. godine. Zajedno su dobili dvoje djece, sina Enza i kćer Emiliju.

Michelle se 2014. godine udala za poduzetnika Tomasa Trussardija, s kojim je dobila kćeri Sole i Celeste, no i oni su ove godine okončali svoj brak.

