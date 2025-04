Svi su plakali poslije ovog emotivnog govora Ivane Mišerić na dodjeli prestižne nagrade

Nitko nije mogao zaustaviti suze nakon emotivne priče koju je Ivana Mišerić podijelila na pozornici ''Večernjakove ruže''.

Naša radijska voditeljica Ivana Mišerić na dodjeli ''Večernjakove ruže'' ispričala je priču zbog koje su svi zanijemili. Naime, govor voditeljice prilikom primanja nagrade za Radijsku emisiju godine, koja je pripala ''Na Otvorenom'', sve je dirnuo.

Ivana Mišerić Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Mišerić je podijelila priču o dječaku koji je htio svojoj majci poslati poruku preko radija.

''Jako je lijepo raditi s prijateljima. Trudimo se biti prijatelji svakog jutra i trudimo se biti podrška i distrakcija u ovoj suludoj svakodnevici u kojoj živimo zajedno. Posebno smo otvoreni za ljude koji se osjećaju neshvaćeno, usamljeno, na margini društva, jer uz radio nikada niste sami. Htjela bih vam nešto ispričati. Prije par dana javila se jedna mama, ona se zove Tonka i iz Karlovca je'', započela je.

Ivana Mišerić Foto: Neva Zganec/PIXSELL

''Ona je od nas tražila da proslijedimo zadnju poruku koju je njen sin poslao nama jedno jutro na radio za vrijeme njihove vožnje od Karlovca do Zagreba. To je bilo prije par mjeseci. Noa se zove sin i on je napisao nešto lijepo o svojoj mami i on je htio da ona to čuje na radiju. Mi tu poruku nismo pročitali, ni vidjeli. I kada su oni došli u Zagreb na Rebro u bolnicu ona je upalila radio i rekla 'Ajmo ih slušati malo'. On je rekao 'Ugasi ih, ne želim ih više slušati. Poslao sam nešto tako lijepo za tebe i nisu to pročitali.' I radio se ugasio. I Noa je preminuo prije mjesec dana od sarkoma'', rekla je Ivana.

Ivana Mišerić Foto: Neva Zganec/PIXSELL

''I sad uz sve sile, trud, volju, tehniku ovog stoljeća nismo uspjeli vratiti tu poruku koja je izbrisana zbog toga što je prošlo već neko vrijeme. I zato smo odlučili da ćemo ovu Ružu posvetiti upravo Noi jer mislim da je, bez obzira što nemamo konkretan sadržaj te poruke, svemir htio da se njegov glas čuje i mislim da je večeras prava prilika za to i beskrajno smo zahvalni što smo na neki način bili dio njegovog života i što su nam se putevi sreli. Simbolično, jedna mala Ruža za jedan veliki dječji život'', zaključila je voditeljica.

Ivana Mišerić Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Gola leđa na haljini Maje Šuput pun su pogodak, a tek ćete se iznenaditi kada vidite tko joj je pravio društvo. Više o tome pogledajte OVDJE.

Maja Šuput, Marko Bošnjak Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Jelena Perčin i Ante Gelo bili su u prvom zajedničkom izlasku! O njihovoj ljubavi šuškalo se mjesecima, a više pročitajte OVDJE.

Joško Lokas na crvenom tepihu pozirao je sa svojom prekrasnom kćeri. Mladu damu nemamo priliku često vidjeti u javnosti, a fotke su dokaz koliko je bliska s ocem. Pogledati ih možete OVDJE.

Tko je preslatka djevojčica koja je preuzela prestižnu nagradu u ime Vedrana Mlikote? Više o njoj pročitajte OVDJE.

Mara Brkić - 1 Foto: Matija Habljak/Pixsell

Ana Uršula Najev, Momčilo Otašević i Mara Brkić - 4 Foto: Sandra Simunovic/Pixsell

Ona je osvojila srca cijele Hrvatske, a više o tome pročitajte OVDJE.

Galeriju svih poznatih na dodjeli ove prestižne nagrade pogledajte OVDJE.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Poznata lica okupirala su zagrebačku špicu, koja nikad nije izgledala glamuroznije!

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Tko je markantni Parižanin hrvatskih korijena koji je bio prava zvijezda špice?

Pogledaji ovo Celebrity Opet je rasturila! Naša vizažistica transformirala se u Thompsona, podijelila je i video

Pogledaji ovo Celebrity Bivši ministar snimljen sa samozatajnom suprugom, i dalje je vjeran svom prepoznatljivom stilu

Pogledaji ovo Celebrity ''Mislila sam da ću se raspasti'' Kći glumačkog para otvorila dušu o trenutku koji joj je promijenio život

Pogledaji ovo Celebrity Skijašicu iz našeg showa gledali ste na Dori, a otkrila nam je i veliku želju: ''To mi je san odmalena!''

Pogledaji ovo Celebrity Težak period iza naše glumica nije uspio skinuti hrabri osmijeh s njezina lica

Pogledaji ovo Celebrity Izabel Kovačić podijelila rijetke prizore nedavno rođene kćerkice