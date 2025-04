Skijašicu iz našeg showa gledali ste na Dori, a otkrila nam je i veliku želju: ''To mi je san odmalena!''

Stefany Žužić u showu ''Tko to tamo pjeva'' - 6 Nova TV

Jedan od tajnih glasova u prošloj epizodi ''Tko to tamo pjeva'' bila je Stefany Žužić.

U prošloj epizodi hit-emisije Nove TV ''Tko to tamo pjeva'' natjecatelj Lovro Vuković osvojio je maksimalnih 5 tisuća eura.

Stefany Žužić u showu ''Tko to tamo pjeva'' - 4 Foto: Nova TV

U tome mu je pomogao i tajni glas, skijašica koja je otpjevala i finalni duet s Nives Celzijus te otkrila da zna pjevati.

Stefany Žužić u showu ''Tko to tamo pjeva'' - 3 Foto: Nova TV

A lijepa skijašica koja se predstavila je mnogima već dobro poznato lice - Stefany Žužić.

Za naš portal otkrila je nešto više o sebi, ali i je li se pribojavala da će je netko prepoznati.

Stefany Žužić u showu ''Tko to tamo pjeva'' - 2 Foto: Nova TV

''Bilo je zanimljivo i fora iskustvo. Bila sam uzbuđena kad sam dogovorila s Novom TV da ću nastupati kao skijašica jer je to odmah značilo djelomično pokrivanje lica. Također mi je bilo super da sam nastupala u skijaškom odijelu, što je totalna kontra od onoga kako inače nastupam te sam mogla biti potpuno opuštena, kao da idem na karneval. S obzirom na to da sam imala kacigu nije mi bilo teško, ali zato i nisam očekivala da će me odmah prepoznati. Ipak, zbog prethodnih pojavljivanja na televiziji i žiri i publika su imali osjećaj da sam im već od prije poznata.''

Stefany Žužić - 3 Foto: Instagram

Prošle godine Stefany se predstavila na Dori, što se od tad glazbeno promijenilo u njenom životu?

''Izbacila sam svoj prvi album ''Sretnih dana dat će Bog'', imam puno veću vidljivost i više angažmana. Dora mi je dala samopouzdanja za veće pozornice i gledam na nju kao na jedan pozitivni vjetar u leđa.''

Stefany Žužić - 9 Foto: Instagram

Oduvijek je znala da se želi baviti glazbom.

''Da budem iskrena, ne mogu se sjetiti točnog trenutka jer su glazba i pjevanje od malih nogu sa mnom. U drugom razredu osnovne škole već sam krenula u glazbenu školu i počela sam nastupati na dječjim festivalima gdje je zapravo svima postalo jasno da su Stefany i glazba nerazdvojne.''

Što dalje?

''Glazbeni ciljevi su mi idući projekti koje si zadajem. Za početak idući EP, na kojem trenutno radim, je prvi cilj koji mi je na umu. Od nastupa si želim više većih pozornica, a Eurovizija mi je san od malena. O nagradama ne razmišljam toliko, ako dođu odlično, to je dodatna pohvala za uloženi trud, ali ne mogu reći da su mi one glavna motivacija.''

Stefany Žužić - 2 Foto: Nikola Bakšić

Kako se nosi s emocionalnim usponima i padovima koje nosi život pod reflektorima?

''Mislim da ti neki usponi i padovi dolaze sa svakim poslom. Ja svoje proživljavam uz podršku odličnog tima ljudi s kojima surađujem i u čijem društvu imam veliku podršku. Tu su naravno uvijek obitelj i momak da me podsjete zašto mi je glazba suđena.''

Glazbeni uzor nema, a otkrila je i zašto.

''Ne vjerujem u uzore zato što je svaki put različit, ali Lady Gaga je izvođačica koju bih izdvojila kao nekog čija glazba me uvijek inspirira i čiju glazbu uvijek volim slušati.''

Iza nje je već gomila nastupa, ali lako izdvaja najdraži.

''Dora će mi sigurno zauvijek ostati u pamćenju, a uz nju bih izdvojila i iskustvo sudjelovanja u The Voice Hrvatska.''

Stefany Žužić - 2 Foto: Instagram

Malo tko zna da Stefany skija od malih nogu. Jes li ikad razmišljala o skijaškoj karijeri ili je to cijelo vrijeme samo hobi?

''Skijanje je samo hobi i razbibriga u krugu obitelji i prijatelja, ne bih rekla da sam nešto previše u njemu vješta, ali zato se vikendima u kući Žužić prate skijaške trke!''

Čestitala je i mladoj Zrinki Ljutić koja je skijanje ove sezone opet približila publici.

''Baš mi je drago zbog uspjeha Zrinke Ljutić i veselim se pratiti ju i dogodine.''

Njena obitelj bavi se ugostiteljstvom, kako im Stefany pomaže?

''Ugostiteljstvo je moja druga ljubav i zaista pomažem svojoj obitelji u svim aspektima te sam involvirana u velikoj mjeri. Zanima me somelijerstvo, tako da na zimu planiram upisati tečaj somelijerstva kako bih se u tom području još više usavršila. U ugostiteljstvu unosim i svoju marketinšku struku tako da je taj dio mog života jedna priča u koju se stvarno dajem 100%.''

Stefany Žužić - 6 Foto: Instagram

Pjevanje, ugostitieljstvo, marketing, somelijerstvo... Radi li Stefany još nešto?

''U slobodno vrijeme bavim se svojim psom Louisom, treniram, družim se s prijateljima, igram biljar, te znam zajammati s kolegama glazbenicima. Inače sam otvorena, iskrena i bez dlake na jeziku, opuštena i najčešće u planiranju nekog putovanja ili barem kraćeg bijega iz grada.''

Po pitanju ljubavi je samozatajna.

''Dovoljno je reći da sretno ljubim, a mislim da su svi ostali detalji manje bitni za moju glazbenu karijeru.''

Stefany Žužić - 1 Foto: Nikola Bakšić

Čiji savjet iz dosadašnje karijere najviše pamti?

''Najviše pamtim savjete Jacquesa Houdeka koji me vokalno trenira. Ne mogu izdvojiti jedan konkretan savjet, ali iskustvo rada s njim uvelike mi pomaže.''

Je li tip osobe koja voli mir i povučenost kad se ugase svjetla pozornice, ili ju i privatno prate dinamika i energija?

''Stvarno ovisi na koju se nogu ustanem taj dan, haha! Ponekad mislim da sam totalni ekstrovert, a ponekad totalni introvert. Ima dana kad nakon nastupa imam energije za izlazak i druženje, a ima dana kada mi je socijalna baterija na nuli te cijenim svoj mir i ostanem kod kuće uz knjigu ili film.''

Stefany Žužić - 5 Foto: Instagram

Teško je ne primijetiti i da Stefany ima fantastičnu figuru. Kako ju održava, prati li se neki režim ususret ljetu?

''Iskreno, hvala što ste primijetili jer u ovom skijaškom kombinezonu u kojem sam nastupila se baš ne čini tako. Prošle godine sam skinula nekoliko kilograma, a sada to održavam aktivnim lifestyleom. Tijekom zime sam vratila koju kilu, ali znam kada treba stisnuti kočnicu. Često idem na pilates i često sam u šetnjama sa psom. Pripremam se za ljeto tako da sam cijele dane u poslu, odnosno na nogama, pa mi se čini da ću i bez prevelikog truda do ljeta opet biti raketa.''

U posljednjoj epizodi show ''Tko to tamo pjeva'' Nove TV na natjecateljsko mjesto stao je Lovro Vuković. Njegovo lice sigurno vam je od prije poznato, a intervju s njim pročitajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Težak period iza naše glumica nije uspio skinuti hrabri osmijeh s njezina lica

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Izabel Kovačić podijelila rijetke prizore nedavno rođene kćerkice

Pogledaji ovo Celebrity Izjavom je potvrdila šuškanja? Jelena Rozga prvi put javno komentirala vezu s Huljićem

Pogledaji ovo Celebrity Preminuo je Boris Babarović Barba, legendarni frontmen Crvenih koralja

Pogledaji ovo Celebrity Naš zgodni pjevač i njegova supruga čekaju prvo dijete, sretnu vijest objavili su divnim fotkama!

Pogledaji ovo Celebrity ''Kakva blistava budućnost ti se smiješi!'' Naša preslatka glumica osvojila je srca cijele Hrvatske!

Pogledaji ovo Celebrity Joško Lokas u izlazak je poveo prekrasnu kćer, ovaj prizor dokaz je koliko su bliski!

Pogledaji ovo Celebrity Njegovo lice mnogima je već poznato, a suprugu influencericu pred oltar je odveo sa samo 23 godine!