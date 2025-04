Njegovo lice mnogima je već poznato, a suprugu influencericu pred oltar je odveo sa samo 23 godine!

Lovro Vuković u showu ''Tko to tamo pjeva'' - 1 Nova TV

Lovro Vuković predstavio se u showu ''Tko to tamo pjeva'', a mnogima je njegovo lice već dobro poznato.

U posljednjoj epizodi show ''Tko to tamo pjeva'' Nove TV na natjecateljsko mjesto stao je Lovro Vuković.

Ovaj mladi tiktoker iz Crikvenice osvojio je maksimalnih 5 tisuća eura, a tim povodom za naš portal podijelio je dojmove te nešto više o sebi.

''Odlučio sam se prijaviti u show jer je show sam po sebi prezabavan – htio sam doživjeti novo iskustvo i, naravno, zaraditi novac'', kaže nam, a to mu je i pošlo za rukom.

Lovro je poznati tiktoker, a na društvenim mrežama još je veća zvijezda njegova supruga Ela koju smo i vidjeli u publici.

''Supruga mi je bila pratnja. Presretna je zbog nastupa, naravno, jer sam osvojio glavnu nagradu.''

Lovro i Ela zajedno vode TikTok profil na kojem redovno nasmijavaju svoje pratitelje, a dosad su skupili preko 83 tisuće pratitelja. Kako je sve krenulo?

''Pa iskreno ću vam reći – u početku nisam baš bio neki veliki ljubitelj društvenih mreža, ali uz moju suprugu, koja je prva počela s time, i ja sam se priključio. Naša popularnost rasla je iz dana u dan. Nismo se probili preko noći – radili smo naporno da bismo došli do ovoga gdje smo sada. Mislim da ako netko uspije preko noći u ovom poslu, to traje kratko.''

Ovolikom uspjehu nikad se nije nadao.

''Definitivno ne!'' smije se.

''Nisam mislio da ću postati ovoliko popularan i da će me mlada populacija tražiti sliku na ulici'', kaže, a dodaje i da mu ovo nije primarni posao.

''Ne bavim se samo društvenim mrežama – već 10 godina profesionalno radim u ugostiteljstvu.''

Sjeća li se prvog videa koji je objavio?

''Sjećam se, naravno. Znam da je bila neka smiješna scena između mene i supruge. Osjećaj je bio iskreno čudan jer u tom trenutku ne znaš kako će objava proći – hoće li te publika prihvatiti i hoćeš li uopće nastaviti snimati ili ne.''

Uz današnje algoritme, lako se probiti, ali je teško zadržati popularnost. Jesu li osjećali pritisak da moraju biti zanimljivi?

''Nismo osjetili pritisak, ali uvijek je postojala mala doza straha kako će publika reagirati na novi video. U početku je bilo uspona i padova s sadržajem, ali sada smo uspjeli ostvariti kontinuitet i trudimo se zadovoljiti publiku tako da ostanemo zanimljivi i dosljedni sebi.''

Obzirom na popularnost, rekao nam je i kako se nose s hejterima.

''Uživo do sada još nismo imali loša iskustva, ali uvijek ima hrpa hejterskih komentara. Na to jednostavno ne treba obraćati pažnju jer toga će uvijek biti u ovom poslu. Treba gledati pozitivno i neka hejterski komentari budu samo još veći poticaj da budemo sve bolji.''

Lovro i Ela vjenčali su se vrlo mladi, 26. veljače 2022. godine. Lovro je tada imao 23 godine. A otkrio nam je i kako su se upoznali.

''Zapravo se nikad nismo upoznali jer se znamo doslovno od malih nogu, dok smo bili bebe. Kroz tinejdžerske dane nismo se baš družili, ali kasnije se sve promijenilo i započeli smo vezu. Vjenčali smo se relativno mladi, što nimalo ne žalimo jer se s obje strane vrlo brzo javio osjećaj "to je to". Sigurno mogu reći da sam zbog toga jako ponosan i sretan. Također smo i djecu dobili dosta mladi, a smatramo to svojom najboljom odlukom – oni su naš najveći ''push'' u životu da budemo najbolja verzija sebe.''

A čime ga je supruga onda nakon toliko godina poznanstva privukla?

''Prvo me privukla svojim izgledom, naravno, a onda i svime ostalim – dobrotom, pogledom na život i povjerenjem. Mislim da je to danas rijetkost – biti 100% siguran da je ona ta.''

Kakva je raspodjela obveza oko djece? Tko više ''potegne''?

''U ovom dijelu mogu reći da se ona više bavi djecom nego ja, jer uz društvene mreže imam i svoj drugi posao. No, kada sam slobodan, tada sam 100% posvećen obitelji i uvijek sam tu za njih.''

Prije uspjeha na društvenim mrežama Lovro je radio u Njemačkoj u jednom restoranu.

''Mogu reći da mi Njemačka sigurno ne nedostaje. Ne mogu reći da nismo proveli lijepo vrijeme tamo, ali isto tako ne mogu reći da nam je bilo savršeno. Mislim da je to država za nekoga tko je spreman dati 100% sebe u posao i samo tako gledati na život. Ne bismo se vratili u Njemačku jer smatramo da se i u našoj državi može uspjeti uz dovoljno truda.''

Obzirom da je postao otac tako rano, pitali smo ga koje su prednosti, a koje mane toga.

''Istina je, postao sam otac vrlo mlad – što je danas rijetkost. Ima i prednosti i mana, ali za mene je to jedno od najvažnijih i najljepših životnih iskustava. Među prednostima svakako bih izdvojio energiju i strpljenje koje imam. Lakše mi je fizički pratiti dijete, igrati se i biti aktivno uključen. Na neki način odrastamo zajedno – dok dijete sazrijeva, i ja kao osoba i roditelj sazrijevam s njim. S druge strane, izazovi su stvarni – mlad čovjek često još uvijek gradi karijeru i financijsku stabilnost, pa je balansiranje između osobnih ciljeva i roditeljstva ponekad zahtjevno. Ali upravo ti izazovi nauče te odgovornosti, organizaciji i strpljenju mnogo ranije nego što bi to inače naučio. Na kraju, ne bih ništa mijenjao – biti mlad otac oblikovalo me na pozitivan način i dalo mi dodatni motiv i svrhu.''

Za kraj, pogled u budućnost, gdje se vidi za desetak godina?

''Vidim se u velikoj obiteljskoj kući, negdje daleko od grada, sa svojom obitelji, kaže skromno.

