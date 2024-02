Od najmlađe kandidatkinje u glazbenom showu do pozornice Dore: ''Vozila sam i morala sam stati sa strane da se saberem''

Sa samo 18 godina Stefany Žužić svojim vokalom oduševila je publiku kao najmlađa kandidatkinja u jednom glazbenom showu. Prošlog ljeta popela se na pozornicu Splitskog festivala, a ove godine stiže i na Doru. Priča Anje Benete za In magazin.

Stefany Žužić proživjela je mnogo sretnih dana, no definitivno jedan od najsretnijih u životu bio je onaj kad je doznala da će nastupiti na ovogodišnjoj Dori.



"Vozila sam se s mog otoka Krka u Zagreb i morala sam stati sa strane da se saberem da skužim jesam li ja prošla ili sam rezerva. Kad sam skužila, ok, prošla sam, vau, bravo Stefany. Stvarno sam bila preuzbuđena. Prva osoba koju sam nazvala je bila moja mama , jer mamu uvijek zovem za aposlutno sve. I od tada mom uzbuđenju nema kraja'', govori Stefany.



Stihove "Sretnih dana dat' će Bog" potpisuje hitmejker Nenad Ninčević, dok su note proizašle iz kreativnog vrela Branimira Mihaljevića, autora koji je na Eurosongu bio čak tri puta: s grupom Feminem, Frankom Batelić i Albinom.

''Osjetila sam da bi ljudi mogli osjetiti tu pjesmu jer sam ju ja osjetila. Tekst pjesme zaista ujedinjuje ljude, spaja, daje vjeru u bolje sutra, u ljepšu budućnost i mislim da je ta doza optimizma danas svima nama potrebna...", govori Stefany.



"Stefany je pozitivna osoba, i upravo takva pjesma joj je trebala, drago mi je da se ona pronašla upravo u ovoj pjesmi i to mislim prvenstveno čak i zbog teksta, a onda i zbog te jedne talijansko-hrvatske pop produkcije koja je vrlo radiofonična i već se to pokazalo po nekim listama gdje je ona odlično prihvaćena i siguran sam da će publika Dore to nagraditi. ", kaže Branimir Mihaljević.



A Stefany doista živi svoj san. U njezinu dream timu je i Marko Grubnić.



"Ono što je Marko definitivno prepoznao kod mene je moja glam osobnost i u tom smjeru je išao sa kombinacijom za Doru. Unazad nekoliko mjeseci on je to crtao i pirpremao i stvarno je napravio nešto što publika još nije vidjela. Mogu reći da niti ovaj put zasigurno neće razočarati, je ovo što pripremamo bit će pravi spektakl.", kaže.



Spektakl Stefany priprema i kad je u pitanju scenski nastup.



"Ono što je zanimljivo kod mog nastupa na Dori je da ću po prvi puta zaplesati. Do sada sam uvijek imala nekakve statične nastupe tako da je ovaj plesni nastup za mene svojesvrsni izazov, jer sam evo mislila da imam dvije lijeve, medutim otkrila sam i svoju desnu nogu'', kažu.



Sve se vježba i brusi do posljednjeg detalja, kako bi Stefany na pozornici Dore zablistala u punom sjaju.

''Očekujem od sebe prije svega da kad siđem s te pozornice da sama sebi kažem: ne bih ništa mijenjala , bilo mi je savršeno. "

itton više ne treba od tog...'', zaključila je Stefany.

