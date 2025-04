Tko je preslatka djevojčica koja je preuzela prestižnu nagradu u ime Vedrana Mlikote?

Mara Brkić, koju su hrvatski gledatelji upoznali kao Cvitu u seriji "Kumovi", preuzela je nagradu u ime Vedrana Mlikote.

Nova TV je na dodjeli najstarije i najprestižnije medijske nagrade Večernjakova ruža dobila je jednu nagradu, onu za glumačko ostvarenje godine.

Ta čast je pripala Vedranu Mlikoti za ulogu Vinka Macana u seriji "Kumovi", no kako je on bio zauzet, njegovu ružu je preuzela kolegica iz serije. U pitanju je preslatka šestipolgodišnja Mara Brkić, koja u popularnim "Kumovima" glumi malenu Cvitu, kćer Matije i Martina.

Svoj glumački talent počela je brusiti u umjetničkom centru 4 Sobe Darije Lorenci Flatz, a upravo je ona prva prepoznala Marin potencijal.

''U početku su joj davali kao malo teksta jer nikad ne znaš hoće li dijete moći zapamtit, kad smo vidjeli kad je došla, kad smo vidjeli da može igrat Ofeliju, a ne u Kumovima, onda je dobila puno teksta i sad samo ona priča'', ispričala je njezina televizijska majka Mirna Mihelčić za IN magazin.

Tekst za Kumove s njom prolazi glumica i mentorica djeci na setu Karmen Sunčana Lovrić, a i prije nego što je došla na set, Mara kaže da je voljela pogledati seriju, a kad je stigla, bilo je tu mnogo pitanja.

''Najčešće me zanima npr. kad sam prvi put došla voljela sam je pitat šta se tu radi, kako se uopće ovo radi i kako se uopće glumi i di su uopće tekstovi i kako se uopće piše tekst. Ja sam uvijek mislila da je to sve stvarno. Npr. da su kuće stvarne i sve da je stvarno, a kad sam došla vidjela sam da je to sve izmišljeno'', ispričala je Mara.

Više o simpatičnoj Mari otkrijte OVDJE.

