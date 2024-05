Pet joj je godina tek, a već je glumačka zvijezda: Malena Mara osvaja ulogom u Kumovima!

Ima samo pet i pol godina, no već je prava glumačka zvijezda. Malenu Maru Brkić odnedavno gledamo kao Cvitu u seriji Kumovi. Kako se snašla na setu te kakva je pitanja imala kad je tek došla, podijelila je s našom Dijanom Kardum za In magazin.

Dođem, ja pozdravim ljude, obučem se i onda idemo, i onda radimo tekst.

I tako kreće jedan dan na setu pet i pol godišnje Mare Brkić, koju u Kumovima gledamo kao Cvitu, kćer Matije i Martina.

''Puno mi se sviđa, osjećam se tu ko doma i previše mi se ovdje sviđa, jako mi je super'', govori Mara.



''Mara je kraljica seta, ona je kao da se rodila tu, kao da je iskusnija od svih nas'', dodala je glumica Mirna Mihelčić.

I prije nego što je došla na set, Mara kaže da je voljela pogledati seriju, a kad je stigla, bilo je tu mnogo pitanja.



''Najčešće me zanima npr. kad sam prvi put došla voljela sam je pitat šta se tu radi, kako se uopće ovo radi i kako se uopće glumi i di su uopće tekstovi i kako se uopće piše tekst. Ja sam uvijek mislila da je to sve stvarno. Npr. da su kuće stvarne i sve da je stvarno, a kad sam došla vidjela sam da je to sve izmišljeno'', priča Mara.



''U početku su joj davali kao malo teksta jer nikad ne znaš hoće li dijete moći zapamtit, kad smo vidjeli kad je došla, kad smo vidjeli da može igrat Ofeliu, a ne u Kumovima, onda je dobila puno teksta i sad samo ona priča'', dodala je Mirna.

A tekst s njom prolazi glumica i mentorica djeci na setu Karmen Sunčana Lovrić, koja je prije radila s Larom Obad, a sada s Marom i Bartolom, koji u seriji igra malog Stipu.



''Ja im objasnim scenu, ispričam što se događa u sceni, ako im treba što pojasniti, pojasnim, kažem zašto je nešto, zašto se nekako osjećaju, zašto nešto rade i onda prođemo sami tekst i naučimo ga i onda možda eventualno glumački ako treba, ja njih modificiram, pojašnjavam im kako nešto izvesti. Napravimo od toga jednu igru'', govori Karmen.

Raditi s djecom, priznaje, ima mnogo izazova.



''Kao prvo djeca su nekad jako mala, Mara još nije krenula ni u školu, pa onda ne znaju čitati pa zaista treba puno više da s njima naučiš neki tekst nego da mogu sami npr. to naučiti. Ali čak najzahtjevnije je možda paziti na njih. Jako skrbiti o tome kako se osjećaju. Uvijek paziti kako se drugi ponašaju prema toj djeci'', govori Karmen.

Mari je, kako kaže, pravo zadovoljstvo biti na setu.



''Sad mi je najdraži moja mama Matija, ona puno radi sa mnom i jako dobro glumi i to se meni jako sviđa i stvarno mi je ona jako dobra osoba'', kaže Mara.

Matiji su se u seriji dogodile mnoge promjene. Vratila se iz Splita u Zaglave, gdje je čekaju nove obiteljske priče. Glumicu Mirnu Miheličić u ovoj ulozi gledamo već gotovo tri godine, stoga se često dogodi da je ljudi zamijene za lik iz serije.



''Ljudi koji prate Kumove, koji me ne znaju privatno, ja mislim da većina njih misli da je ona meni stvarno dijete tj. mala Cvita od prije i Martin da smo mi stvarno skupa. Onda kad me vide u nekom drugom okruženju s nekim drugim ljudima, budu onako kao, tko su ti ljudi'', kaže Mirna.

A što će se njoj i Cviti još događati te kakvi izazovi očekuju likove serije Kumovi, ne propustite pratiti od ponedjeljka do četvrtka na Novoj TV!

