Nina Badrić u vjeri je našla svoj oslonac: ''Kažem sebi - jednostavno bez Boga niti preko ceste''

Jedna od naših najvećih glazbenih zvijezda, Nina Badrić slavi 30 godina karijere, a u iskrenom razgovoru s našim Gordanom Vasiljem za In magazin otkrila je sve detalje o svom novom, dugoočekivanom albumu, velikoj turneji, pisanju biografije, ali i koliki utjecaj na njezin život ima vjera.

Čaroban koncert Nine Badrić u kultnom Arsenalu ostat će duboko urezan u srcu omiljene pjevačice i njezine zadarske publike.

''Ti znaš da ja volim Dalmaciju, bez obzira što nisam rođena tu, što ne pripadam porijeklom tu, ali, ne znam, morat ću ispitati još malo neke svoje korijene zato što moja ljubav prema jugu je nemjerljiva.'', govori Nina.

Istinska glazbena diva će nakon čak 12 godina u rujnu objaviti novi album pod nazivom "#onokad", a prvi singl izlazi već za 20-ak dana.

''Ja neću svoga konja hvaliti, to je nezahvalno, a i ne znam to. Nikad neću najavljivat svoje albume da su sjajni, posebni ili drugačiji. To je na publici da ocijeni. Ja se nadam da će s ovog albuma ostati makar 10 pjesama. Bit ću skromna'', kaže sa smješkom.

Veliku, 30 godina dugu karijeru, Nina je izgradila bez ijednog skandala. Nikad nije bila dijelom ni jednog estradnog klana, a najveće uspjehe donijele su joj pjesme koje je sama napisala.

''Sad sam skoro suzu pustila, kad si to ovako izgovorio. Ne znam jesam li luda ili munjena, što je sa mnom, ali svarno je tako bilo i tako još uvijek je. Ali stvoriti karijeru sam na temelju pjesama i jednog svog velikog rada i truda uopće nije lako, pogotovo ako si žena. Ali evo me, tu sam još uvijek na svojim nogama i idem dalje. Meni je publika bila obrana i zaštita, možda čak nisu ni svjesni koliko su me puta spasili.'', kaže.

Naime, glazbeni put ove karizmatične Zagrepčanke snažnog glasa nije uvijek bio cvjetna livada. I ona je na svojoj koži često osjetila nepravdu.

''Ma ne (smijeh). Jedino ja nisam. To je nekako u ovom poslu normalno. E sad, ja nisam kukavna osoba, ja sam osoba koja je jedan veliki borac, koja što god mi se dešava u životu, ja stisnem zube i nosim to sama. Ne volim to dijeliti sa javnošću, nekako je oduvijek moja poslovica bila 'radije da me mrze nego da me žale'. Ne volim da me ljudi žale, volim da me mrze, neka me mrze, s tim se znam nositi.'', kaže.

O tome će ipak jednog dana progovoriti u svojoj biografiji koju piše polako.

''Imam tu neku potrebu u sebi. Ne drugima pametovati, ne, nikakva life coach knjiga nego htjela bih ostaviti istinu o sebi. Eto, samo to mi je cilj koji me vodi ka pisanju te knjige jer mislim da ljudi ne znaju puno toga.'', govori.

Ninin novi album prati i novi imidž. Mnogi se slažu da s kratkom frizurom izgleda bolje nego ikad.

''Prva stvar, ova kosa mi je skinula par godina zato što te kratka kosa pokaže u punom sjaju, barem lice, a i ja sam imala kraću kosu na početku karijere i nekako ljudi kažu 'a pa sad si kao na početku karijere'. Doduše, ne baš ista (smijeh).'', kaže.

A kad joj je najteže, najveću snagu daje joj vjera.

''Ja ti se uvijek držim Boga i uvijek kažem sebi - jednostavno bez Boga niti preko ceste, i to se pokazalo kao moja dobitna kombinacija. Ja sam tu pronašla svog najboljeg prijatelja.'', zaključila je.

Zrele godine su 52-godišnjoj pjevačici, priznaje, donijele mir, balans i drugačiji pogled na život.

''Sad puno teže dajem priliku. Ne zato što sam nepovjerljiva nego zato što sad bolje vidim. Jednostavno za život je potrebno iskustvo i vjerojatno sam ja sad došla do te neke faze kad se stečeno znanje pretvara u jedno iskustvo i sada mogu već puno bolje procijeniti čovjeka koji je ispred mene. Ako ne znam što hoću, barem znam što neću.''

A sigurno zna da hoće na veliku turneju koja starta koncertom u zagrebačkoj areni krajem studenog. Početak je to proslave tri desetljeća Ninine sjajne karijere.

