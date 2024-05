Upoznajte tim Baby Lasagne, i njima se život promijenio preko noći: "To je daleko najljepša stvar ove Eurovizije!"

Najstariji član tima Baby Lasagne ima 32 godine, a najmlađi je u Švedskoj proslavio 19. rođendan. Dio njegovog tima je i zaručnica Elizabeta Ružić.

Baby Lasagna svoj uspjeh na Eurosongu duguje i talentiranom timu koji je okupio oko sebe.

Uz njega su u Eurosong avanturi bili gitarist Dino Josipović, klavijaturist Mihael Žipovski, bubnjar Matija Klaj i plesačica Luana Kličić, a dio njegova tima je i zaručnica Elizabeta Ružić, koja je i producirala spot za ''Rim Tim Tagi Dim''.

"To što smo ekipa i frendovi, to je daleko najljepša stvar ove Eurovizije. Jer, došli zadnji ili prvi, nije bitno, došli smo skupa i vratit ćemo se skupa", rekao je gitarist Dino Josipović na dočeku u Zagrebu. "Svi skupa smo se nekako pripremali i međusobno bodrili, kao: 'Hajde, možeš ti to... Sad smo tu još malo, idemo to odraditi'. Tako je bilo na svakoj probi", ispričao je klavijaturist Mihael Žipovski.

Najstariji član tima Baby Lasagne ima 32 godine, a najmlađi je u Švedskoj proslavio 19. rođendan.

"Čak iako sam najmlađi, nisam se osjećao kao autsajder, bili smo svi jedno složno društvo", ispričao je bubnjar Matija Klaj, kojeg je ekipa iznenadila i rođendanskom tortom.

''Nismo znali da je toliki hajp stvarno, jer gore smo bili u svojim obavezama u svojim brigama i nismo imali osjećaj koliko su ljudi poludili za time'', rekao je Mihael Žipovski u IN magazinu, te je istaknuo i kako se i njima život promijenio: ''Je je doslovno preko noći.''

Iako sakriven pod maskom, od popularnosti ne može pobjeći. Kao ni od mamine ljutnje.

''Da još mi uvijek nije oprostila. Što sam ih uzeo. A bili su joj dragi, pa sam ih zalijepio na ovu i onu drugu gitaru.''

A za trenutno najpoznatiji plesni pokret – odnosno novopečeni pozdrav u Umagu, zaslužna je Luana Kličić.

''Nastao je spontano, da bude skroz jednostavno, upečatljivo, doma doslovce u pidžami", otkrila je Luana.

Svima njima Umag dana priprema spektakularna doček

