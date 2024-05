Pogledajte kako izgleda mama naše lijepe plesačice, pridružila joj se u izlasku umjesto supruga glumca

Valentina Walme došla je na modnu reviju eNVy rooma sa svojom mamom.

Plesačica Valentina Walme domaćoj je javnosti najpoznatija iz showa "Ples sa zvijezdama", u kojem je 2022. godine pobijedila kao mentorica manekenu Pedru Soltzu.

Atraktivna Valentina plijeni poglede gdje god se pojavi, a obično joj društvo u izlascima pravi suprug i glumac Marko Petrić, no na reviju eNVy rooma u Zagrebu došla je sa svojom mamom.

Mama i kći po dolasku su pozirale okupljenim fotografima držeći se za ruke, a u našoj galeriji pogledajte kako su se dotjerale za tu prigodu.

Valentina je prije toga na Instagramu objavila fotografije s mamom povodom Majčina dana.

Valentina je ranije isticala kako joj je obitelj oduvijek bila velika podrška u ostvarivanju plesačke karijere.

"Plesala sam s bratom, mama mi je pomagala u izradi haljina, osmišljavanju kostima. Tata me vodio na turnire, što međunarodne, što domaće. To je stvarno bilo super", otkrila je jednom prilikom u IN magazinu.

I njezina brata Alana Walmea imali smo priliku gledati u "Plesu sa zvijezdama" kao mentora Domenici Žuveli.

Inače, Valentina je u rujnu prošle godine uplovila u bračnu luku s glumcem Markom Petrićem. Ceremoniju vjenčanja vodio je komičar Ivan Šarić, a među uzvanicima su bili i Jagoda Kumrić, Silvia Dvornik, Domenica Žuvela, Pedro Soltz i mnogi drugi.

