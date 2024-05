Hrvat iz Zaprešića u tajnosti se oženio holivudskom zvijezdom, a sada su uhvaćeni u rijetkom zajedničkom izlasku

Chloe Sevigny snimljena je u šetnji New Yorkom sa suprugom Sinišom Mačkovićem.

Holivudska glumica Chloe Sevigny u braku je s Hrvatom porijeklom iz Zaprešića Sinišom Mačkovićem, s kojim ima i sina.

Par nemamo često vidjeti zajedno, no sada su ih paparazzi ulovili dok su se šetali New Yorkom držeći se za ruke, a fotografije možete pogledati u našoj galeriji.

Chloe i Siniša vjenčali su se 9. ožujka 2020. godine, no to su uspjeli zatajiti od javnosti sve do proslave prve godišnjice braka.

Chloe je nosila neuobičajenu vjenčanicu

Chloe je nosila neuobičajenu vjenčanicu, a fotografije s njihova vjenčanja možete pogledati OVDJE.

Dva mjeseca nakon vjenčanja stigao im je i sinčić, kojem su dali tradicionalno hrvatsko ime Vanja.

Za njihovu vezu doznalo se u kolovozu 2019. godine

Za njihovu vezu doznalo se u kolovozu 2019. godine, kada su prvi put zajedno viđeni u javnosti, a američki mediji tada su pisali da su se upoznali preko zajedničkih prijatelja.

Mačković je inače direktor male, ali utjecajne galerije Karma Art u New Yorku. Tamo se mogu pronaći djela cijenjenih umjetnika poput Alexa De Cortea, Hennija Alftana i Woodyja De Othella, čije se cijene kreću od 10 do 200 tisuća američkih dolara, objavio je magazin The Art Newspaper.

I dok se poslovno, ali i privatno susreće s brojnim poznatim imenima, detalje o sebi i svojoj obitelji Siniša voli držati što dalje od očiju javnosti.

