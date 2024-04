Holivudska glumica koja je udana za Hrvata iz Zaprešića vješto se zamaskirala dok je šetala sina Vanju, ali fotografe ipak nije zavarala!

Chloe Sevigny u braku je s Hrvatom, a sada je uhvaćena kako šeta sina maskirana u baku u namjeri da izbjegne paparazze.

Dok su se mnogi prolaznici pitali koja li je to elegantna starija gospođa, u pitanju je ipak bila holivudska glumica i bivša manekenka Chloe Sevigny.

Njezina nova odjeća bila je samo maska za novinare i fotografe dok je sa sinom Vanjom šetala njujorškim Manhattanom.

Pogledaji ovo Celebrity Prestižni modni časopis na popis najljepših vjenčanja uvrstio i svadbu jednog Hrvata i holivudske glumice

Inače, 49-godišnja Chloe vjenčala se 9. ožujka 2020. za direktora jedne njujorške galerije Sinišu Mačkovića, porijeklom iz Zaprešića, a par je tu vijest uspio tajiti godinu dana i zadržati je za sebe sve do proslave prve godišnjice.

Par se vjenčao dva mjeseca prije nego što su dobili sina Vanju, kojem su dali tradicionalno hrvatsko ime. Prvi put su viđeni u javnosti u kolovozu 2019. godine, a kako su pisali američki mediji, upoznali su se ranije preko zajedničkih prijatelja.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Holivudska glumica u tajnosti se udala za zaručnika iz Zaprešića, i to u haljini koja je kod mnogih izazvala nevjericu

Chloe je nosila neuobičajenu vjenčanicu, a fotografijeu s vjenčanja možete pogledati OVDJE.

Markantni Mačković inače je direktor male, ali utjecajne galerije Karma Art u New Yorku. Tamo se mogu pronaći djela cijenjenih umjetnika poput Alexa De Cortea, Hennija Alftana i Woodyja De Othella, čije se cijene kreću od 10 do 200 tisuća američkih dolara, objavio je magazin The Art Newspaper.

Pogledaji ovo Celebrity Holivudska glumica i partner iz Zaprešića s kojim je dobila sina uhvaćeni u šetnji, jedan skupocjeni detalj ukrao je svu pažnju

I dok poslovno, ali i privatno surađuje s brojnim poznatim imenima, detalje o sebi voli držati što dalje od očiju javnosti.

