Zvijezda Kumova pokazala tijelo u bikiniju, svi se slažu: "Tijelo kao remek-djelo!"

Ecija Ojdanić pohvalila se da je otvorila sezonu kupanja, a za svoj izgled u bikiniju dobila je brojne komplimente.

Zvijezda hit-serije "Kumovi" Ecija Odjanić na društvenim mrežama pohvalila se da je otvorila sezonu kupanja.

Glumica je na Instagramu objavila fotografije i snimke s plaže, koje je i detaljno opisala: "Slika 1: bezbrižno poziranje pred prvo kupanje; snimka 2: 'hrabri' ulazak u more, na +18 stupnjeva; slika 3: preživjela sam."

"Tijelo kao remek-djelo", "Top-model", "Kad narastem, želim biti kao Ecija!", "Ljepotice, predivno izgledaš", "Draga Ecija, posebni ste u svakom pogledu", "Izgledaš super, svaka čast", neki su od brojnih komplimenata koje je dobila ispod objave.

Podijelila je i jednu snimku na kojoj je pokazala kako je izgledalo njezino "brzo punjenje baterija" uz more.

Mnogi će se složiti da Ecija s godinama izgleda samo sve bolje, a to ponajviše duguje velikoj promjeni u načinu života, koju je uvela prije osam godina kada je prestala pušiti i počela trčati.

"Trčanje je u moj život ušlo sasvim slučajno, ali je ušlo tako da ostane dok god me zdravlje i kosti budu služili. Trčanje je moj izvor velikog veselja i to je postala zapravo koliko fizička toliko i psihička ovisnost. Otkad trčim, postala sam smirenija, koncentriranija, bolja na svim svojim poljima, fizičkim i mentalnim", ispričala nam je nedavno glumica.

Inače, Eciju ponovno gledamo u hit-seriji "Kumovi", u koju se njezin lik Mirjane Bogdan vratio nakon dužeg izbivanja, što je obradovalo mnoge gledatelje.

"Ja sam znala da je lik Mirjane omiljen među gledateljima, ali tek kad sam otišla, shvatila sam koliko je zapravo omiljen jer su me neprestano pitali kad će se konačno Mirjana vratiti. Sretna sam što se Mirjana vratila, vidim da su komentari odlični i meni je drago što sam ja razveselila svoje gledatelje. Moram priznati da su i meni nedostajali i setovi 'Kumova', i ljudi ispred i iza kamere jer, evo, već je treća sezona i mi smo stvarno postali jedna mala obitelj. Ne samo to, moja suradnja s Novom TV traje već 12-13 godina i mogu reći da je obilježila dobar dio moje profesionalne karijere. To mi jako puno znači jer znam da Nova TV ne bira slučajno svoja zaštitna lica i ja sam stvarno ponosna što sam ja jedno od njih", rekla nam je Ecija.

