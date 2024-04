Prezgodna Ecija Ojdanić u ovoj je haljini uspjela zasjeniti i manekenku koja je bila jednako odjevena

Ecija Ojdanić pojavila se na modnoj reviji brenda ELFS u haljini iz njihove nove kolekcije, koju je na pisti nosila i manekenka.

Glumica Ecija Ojdanić (49) bila je jedna od brojnih poznatih lica na slavljeničkoj modnoj reviji brenda ELFS u Zagrebu, povodom 20 godina njihova postojanja.

Za ovu je prigodu odabrala bijelu cvjetnu haljinu s dubokim dekolteom u kojoj je izgledala fenomenalno, a s obzirom na to da se radi o komadu iz nove ELFS kolekcije, znala je i da će jednaku haljinu nositi i jedna od manekenki na reviji, što joj očigledno nije smetalo.

Mnogi će se složiti da Ecija s godinama izgleda samo sve bolje, a to ponajviše duguje velikoj promjeni u načinu života, koju je uvela prije osam godina, kada je prestala pušiti i počela trčati.

"Trčanje je u moj život ušlo sasvim slučajno, ali je ušlo tako da ostane dok god me zdravlje i kosti budu služili. Trčanje je moj izvor velikog veselja i to je postala zapravo koliko fizička toliko i psihička ovisnost. Otkad trčim, postala sam smirenija, koncentriranija, bolja na svim svojim poljima, fizičkim i mentalnim", ispričala nam je nedavno glumica.

Eciju odnedavno ponovno gledamo u hit-seriji "Kumovi", u koju se njezin lik Mirjane Bogdan vratio nakon dužeg izbivanja, što je obradovalo mnoge gledatelje.

"Ja sam znala da je lik Mirjane omiljen među gledateljima, ali tek kad sam otišla. shvatila sam koliko je zapravo omiljen jer su me neprestano pitali kad će se konačno Mirjana vratiti. Sretna sam što se Mirjana vratila, vidim da su komentari odlični i meni je drago što sam ja razveselila svoje gledatelje. Moram priznati da su i meni nedostajali i setovi 'Kumova', i ljudi ispred i iza kamere, jer, evo, već je treća sezona i mi smo stvarno postali jedna mala obitelj. A ne samo to, moja suradnja s Novom TV traje već 12-13 godina i mogu reći da je obilježila dobar dio moje profesionalne karijere, to mi jako puno znači jer znam da Nova TV ne bira slučajno svoja zaštitna lica i ja sam stvarno ponosna što sam ja jedno od njih", rekla nam je Ecija.

