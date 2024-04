Ecija Ojdanić u Kumovima želi odati počast ženama iz rodne Dalmatinske zagore: "One odrastaju u specifičnom društvenom okviru!"

S Ecijom Ojdanić razgovarali smo o povratku njezina lika Mirjane u seriju "Kumove", ali i o njezinu rodnom kraju, u koji je dovela hit-festival, obitelji i usklađivanju obveza, ljubavi prama trčanju, a dala nam je i ekskluzivu.

U seriju "Kumovi" vratila se Mirjana Bogdan, koju glumi Ecija Ojdanić.

Njezin povratak u Zaglave gledatelji su dočekali s oduševljenjem, a evo što nam je o tome rekla Ecija.

"Ja sam znala da je lik Mirjane omiljen među gledateljima, ali tek kad sam otišla. shvatila sam koliko je zapravo omiljen jer su me neprestano pitali kad će se konačno Mirjana vratiti. Sretna sam što se Mirjana vratila, vidim da su komentari odlični i meni je drago što sam ja razveselila svoje gledatelje. Moram priznati da su i meni nedostajali i setovi 'Kumova', i ljudi ispred i iza kamere, jer, evo, već je treća sezona i mi smo stvarno postali jedna mala obitelj. A ne samo to, moja suradnja s Novom TV traje već 12-13 godina i mogu reći da je obilježila dobar dio moje profesionalne karijere, to mi jako puno znači jer znam da Nova TV ne bira slučajno svoja zaštitna lica i ja sam stvarno ponosna što sam ja jedno od njih", kaže glumica.

Ukratko nam je ispričala i što se događalo s Mirjanom dok je nije bilo u Zaglavama te što gledatelji mogu očekivati od nje nakon povratka u Zaglave.

"Mirjana je zapravo jedan atipičan lik za Dalmatinsku zagoru, ona je majka koja je odlučila svoje dijete odgajati samostalno, noseći svoju tajnu o tome tko je Zlatanov otac. Međutim, to se otkrilo i ona je otišla u Argentinu pomoći svom ujaku, ali je nije bilo neko vrijeme i ondje se dosta promijenila i dogodilo joj se nešto u tim godina i s obzirom na njezin karakter, koji je malo ogrubio svih tih godina dok je živjela sama i sama se brinula o svom sinu, ona se zaljubila! Došao je jedan čovjek koji joj je vratio vjeru u ljubav i ona, s obzirom na to da je Zlatan otišao u Italiju, ne nalazi više razloga da ostane u Zaglavama, te prodaje svoju djedovinu. Kako će se to na kraju rasplesti i što će se dogoditi, očekuje nas u narednim epizodama serije 'Kumovi', ja to ne smijem otkrivati, ali pozivam gledatelje da gledaju", poručuje Ecija.

S obzirom na to da je i ona rodom iz Dalmatinske zagore, zanimalo nas je i je li joj zbog toga bilo lakše utjeloviti Mirjanu i ima li privatno neke poveznice s njom.

"Jedan od razlog zbog kojeg sam prihvatila ulogu u Kumovima jest to što sam kroz ulogu Mirjane htjela dati počast svim ženama Dalmatinske zagore koje odrastaju u tom jednom specifičnom društvenom okviru. Međutim, žene Dalmatinske zagore, iako definirane patrijarhatom koji tamo vlada još uvijek, mislim da su unutar tog patrijarhata razvile jedan vrlo suptilan, prikriveni matrijarhat u kojem zapravo žene unutar tog okvira drže sva četiri kantuna kuće i imaju veliku hrabrost, veliku srčanost, ljubav prema obitelji, ljubav prema rodnoj grudi, ljubav prema svojoj djeci i, evo, ja sam kroz lik Mirjane pokušala na neki način dati obol i počast svim tim ženama, među kojima sam i ja odrasla i koje su mi bile uzor, poput moje majke i mojih baka i teta", priča glumica.

Iako živi u Zagrebu, Ecija se često vraća u svoj rodni kraj, gdje ju sumještani uvijek dočekuju s veseljem.

"Jako volim svoj rodni kraj, imamo tamo obiteljsku kuću. Moja mama tamo se povukla u mirovini, tamo su i grobovi mojih predaka. Mislim da su sumještani, prema njihovim reakcijama, ponosni na mene. Jako im znači kada dođem i jako im znači da je moja ljubav prema rodnom kraju na neki način popularizirala taj kraj", ponosno kaže.

Ecija im se odužila tako što je prije nekoliko godina u svoj rodni kraj dovela kazalište i pokrenula festival.

"Uglavnom, jedno od mjesta gdje mi je srce najmirnije je rodno selo mog oca Kljaci, pokojnog nažalost. Ja želim dati obol tom kraju i pokrenula sam prije nekoliko godina, sad će biti peto izdanje, festival Good fest u suradnji s turističkom zajednicom Drniš, na što sam jako ponosna jer smo u pet godina napravili jedno malo kulturno-kazališno čudo, koje je prepoznato ne samo u toj županiji nego i šire. Jako se veselim jubilarnom petom izdanju festivala", priča glumica, a evo i kako je došlo do te ideje.

"Oduvijek je to nekako tinjalo u meni, no s obzirom na sve obveze, na moj život u Zagrebu, djecu, poslove, Moruzgvu, karijeru, to je sve ostalo samo na sferi pukih sanja. Međutim, kad me pozvala direktorica TZ-a Drniš da populariziram svoj rodni kraj, ja sam joj dala prijedlog o kazalištu i ona je to objeručke prihvatila. Da nije nje i njezine logističke podrške s lica mjesta, to jest Drniša, sigurno ne bih mogla realizirati festival, barem ne u ovom obimu. Dakle, traje pet dana, čak ga je kolega Mlikota prozvao kazališnom Ultrom jer obično festivali traju vikendom, međutim, mi trajemo pet dana zaredom. Ja sam se pribojavala da ljudi neće biti motivirani dolaziti svaki dan, no pokazalo se da je Mlikota bio u pravu, to je zaista sve više i više gledatelja svaki dan. Imamo kombinaciju, ispred Glazbene škole je kazališni program, a na glavnom gradskom trgu je glazbeni program. Moram se pohvaliti da moje rodno mjesto, koje sada nažalost broji samo 5000 stanovnika, ima pet odličnih cover rock bendova, tako da njima dajemo priliku da zabavljaju publiku nakon kazališnih predstava i to je pravo veselje i užitak. Ja vas tako ovom prilikom sve pozivam od 19. do 23. srpnja u Drniš, gdje ćete uživati u kazališnim predstavama i koncertima nakon predstava", poručila je Ecija.

Ne krije i kako ju je na ideju inspirirao Vedran Mlikota i njegovi Glumci u Zagvozdu, ali i drugi kolege.

"Naravno da mi je kolega Mlikota bio uzor, i ne samo on. Tu je i Goran Navojec, koji isto ima zanimljiv kazališni festival, a i Adam Končić je tu... Oni su mi na neki način bili i motivacija, a vrlo često me obasipaju i potpuno nekorisnim savjetima, naravno, sad se malo šalim. Svaki pametan čovjek uvijek se treba motivirati uspješnim modelom funkcioniranja onih drugih. Mislim da ćemo uskoro raditi i na povezivanju naših festivala, to bi bila odlična kazališna osovina", najavila je.

O Mlikoti, s kojim glumi i u "Kumovima", imala je još riječi hvale.

"Mi glumimo i radimo zajedno ozbiljan broj godina, ne bi se to reklo na nama, hahaha. S njim me veže posebno prijateljstvo, jako sam ponosna na sve što je napravio kao umjetnik, ali i za svoje rodno mjesto. On je i neiscrpan izvor humora, veselja i pravi je užitak glumiti s njim", pohvalila je kolegu, a presretna je i s ostatkom ekipe "Kumova".

"Kreativni producent Josip Žuvan zaista je okupio fantastičnu ekipu glumaca, ali ja bih rekla i ljudi, i meni je zaista užitak dolaziti na set. Snimanje serije ovih formata nije uvijek fizički lako, no uz takvu ekipu snimanje je zaista pravi užitak. Ja bih istaknula ne samo ljude ispred kamere nego i one iza kamere, to su ljudi koji su se u ovih 14 godina, otkako su se počele raditi serije, prometnuli u vrsne profesionalne i divne ljude s kojima je stvarno užitak i veselje raditi", istaknula je.

Ecijino ime posljednjih se godina, osim za glumu, vezuje i za trčanje, pa se ovim povodom prisjetila i kako se rodila njezina ljubav prema tom sportu.

"Trčanje je obilježilo proteklih osam godina mojeg života. Ušlo je sasvim slučajno, ali je ušlo tako da ostane dok god me zdravlje i kosti budu služili. Trčanje je moj izvor velikog veselja i to je postala zapravo koliko fizička toliko i psihička ovisnost. Otkad trčim, postala sam smirenija, koncentriranija, bolja na svim svojim poljima, fizičkim i mentalnim", priča glumica, a evo i na koje je svoje trkačke rezultate najponosnija.

"Trenutačno imam prvi rezultat za žene 50+ u Hrvatskoj na ultramaratonu i četvrta sam u svijetu u kategoriju 50+, to je zaista ozbiljan rezultat. Voljela bih još dugo trčati, to je pobjeda nad samim sobom, i voljela bih da svatko nađe neku aktivnost u kojoj će uživati kao ja u trčanju", kaže.

Osim što je glumica i trkačica, Ecija je i ponosna majka dvoje djece.

"Ja imam jednu maturanticu i jednog mladića koji je 8. razred, i imamo dvije velike promjene u njihovim životima. Ali nekako vjerujem, s obzirom na ono što su dosad pokazali, da će to napraviti na najbolji mogući način. Svaka majka zna o čemu govorim, to su zaista neke skretnice u životu koje će odrediti njihov daljnji put, a ono što im objašnjavamo jest da je naravno u redu i pogriješiti. Voljela bih da naprave neki izbor koji će njima biti najbolji", priča.

Otkrila nam je i kako usklađuje svoj privatni život sa svim obvezama koje ima.

"Ja sam žena koja očigledno ima viška energije. Meni je važno da budem ostvarena i kao supruga, i kao majka, i kao poslovna žena. Ja vodim Nezavisno kazalište Moruzgva već 14 godina, ono se prometnulo u jedno najznačajnijih kazališta, na što sam iznimno ponosna u svom profesionalnom životu. Publika nas voli, izgradili smo kvalitetu i nivo koji je prepoznat i to me čini izuzetno sretnom. Kako uspijevam? Dobra organizacija, podrška supruga, teta Marijana koja pomaže u čišćenju, djeca su već velika, tako da sve to nekako skupa ide", govori.

Na kraju je s nama podijelila i svoje planove, a dobili smo i jednu ekskluzivu.

"Još bih istaknula da nas čeka velika ljetna turneja predstave 'Ništa im neće biti' u kojoj glumim sa svojim divnim kolegom Franom Maškovićem. Upravo smo i u produkciji nove predstave, evo sad imate ekskluzivu. To je veliki francuski hit 'Prekid preko veze'. Tekst koji je europski hit, praizvedba u Hrvatskoj. Režira Krešimir Dolenčić, a glume Petra Kurtela, Filip Detelić i Matija Šekoranja", otkrila nam je Ecija.

