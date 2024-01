Kreativni producent Kumova o najemotivnijim trenucima na setu: "Nikad nisam vidio glumce u tako povišenom stanju. Baš je bilo nešto posebno"

Kreativni producent Kumova Josip Žuvan otkrio nam je tajnu uspjeha serije, ali i po čemu se nova sezona razlikuje od prethodnih.

Najgledanija dramska serija u Hrvatskoj, "Kumovi", od večeras kreće s emitiranjem nove sezone.

Tim povodom razgovarali smo s našim uspješnim redateljem, Josipom Žuvanom, kreativnim producentom serije "Kumovi", koji nam je otkrio kako su zapravo nastajali omiljeni likovi, kako se razvijaju kroz seriju, što seriju čini tako posebnom, a otkrio je i po čemu se nova sezona razlikuje od prethodnih.

Najava nove sezone Kumova izazvala je veliku uzbuđenost. Možete li nam reći koliko se nova sezona razlikuje od prethodnih, i što mislite da će najviše iznenaditi i zadovoljiti vašu vjernu publiku?

"Neka vam ove zimske dane zagrije najvrelija sezona Kumova dosad. U novim epizodama, ljeto stiže u naše Zaglave, a sunce, vrućina, cvrčci, turistička sezona, apartmani, stranci i strankinje postaju nova ikonografija nove sezone Kumova. Nova sezona će imati sve one elemente koje su gledatelji voljeli kod prve dvije sezone: prepoznatljivost svakodnevnih situacija, komediju mentaliteta i toplinu likova. Ono što će u ovoj sezoni biti još naglašenije je humor i dinamičnija višelinijska priča. Dolazak Stanislava Stanleya Cukele u potpunosti je pokrenuo sve procese u priči i odnose među likovima u Zaglavama. Na neki način, sve likove je njegov dolazak obilježio. Stvaraju se novi animoziteti, ali i paktovi koji generiraju nove intrigantne ali i jako humoristične situacije. Način na koji Žarko Radić iznosi arhetipski lik povratnika iz Kanade je genijalan i mislim da će mu to biti jedna od najupečatljivijih uloga u njegovoj bogatoj karijeri. Žarko je u taj lik unio svoga dobro poznatoga šarma pa je to postao lik kojeg jednostavno ne možeš ne voljeti. Svojim dolaskom je aktivirao i Stipana Macana, omiljenog patera familijasa naših gledatelja. Njihov animozitet iz prošlosti je obavijen velom tajne i jako će zaintrigirati naše gledatelje ove sezone. To je odnos koji je izveden višeslojno i gledatelji će se naći u situaciji da će navijati i za jedan i za drugi lik. Sa Stanislavom dolazi i njegov sin, zgodni Kanađanin Tommy koji želi upoznati očev rodni kraj. Tommy vrlo brzo zainteresira, ali i osvoji srca zaglavačkih cura, pa pokrene i zanimljivu romantičnu liniju priče."

Što po vašem mišljenju čini ovu seriju tako posebnom i privlačnom za publiku? Koji su ključni elementi za održavanje dugotrajnog interesa publike?

"Posebnost Kumova je to što serija uspješno miješa humor i dramske situacije, a pritom cijelo vrijeme ima toplinu i autentičnost. Kulturološka autentičnost nam je od samog starta bila jako bitna, zbog čega smo željeli da se priča ispriča što više u realističnom kodu i da problemi naših junaka budu prepoznatljivi našoj publici, da se s njima mogu poistovjetiti. Gotovci, Macani i Akrapi su obitelji u kojima svi mogu prepoznati svoje bližnje, a i sebe."



Kako je serija Kumovi evoluirala tijekom dosadašnjih sezona, i možete li nam otkriti neki ključni trenutak ili odluku koja je oblikovala putanju serije?

"Svaka sezona Kumova nosi neki svoj pečat, koji je većinom obilježen dolaskom nekog bitnog lika oko kojeg će se radnja odvijati. O tom liku ponajviše ovisi u kojem smjeru će linija priče krenuti. Ključni dio koji oblikuje putanju sezone leži upravo na glavnom liku. Prva sezona se najviše vrtjela oko Aljoše Gotovca i njegove obitelji i načinu na koji se oni snalaze u novonastaloj situaciji seoskog života u sjeni saznanja da je njegov biološki otac zapravo njegov susjed iz djetinjstva. Sezonu je obilježio fish out of water obrazac i mentalitetski humor baziran na sukobu sela i grada. Druga sezona je dolaskom nove Stipanove kćeri Šime, produbila neke odnose. Najviše je promijenila Stipana koji je uz Šimu narastao kao lik i u sebi otkrio nježniju, puno topliju i brižniju stranu. Cijela sezona je bazirana na sukobu između dva tabora. Jednog kojeg je predstavljao Stipan i njegova novootkrivena kćer, a drugi braća sa svojim ženama koja su se ujedinila vezana za nove poslovne interese. Druga sezona se više fokusirala na emociju i intrigu. Bilo je jako tužnih trenutaka, gubitaka koji su sa sobom generirali intrigantne situacije (Kajina smrt, smrt Mate Šušnjare). Treća sezona će imati puno vedriju notu, baziranu na humoru situacije, romantičnim zapletima, ali intrigama i emotivnim ulozima. To će biti spoj svega što su gledatelji voljeli u prve dvije sezone. Linija priče će biti razgranatija, aktivirati će sve likove iz Zaglava, čak i one koji su gledateljima bili jako dragi, a nisu bili toliko zastupljeni u drugoj sezoni poput mlađih likova Martina, Matije i Lare. Nova sezona će biti najdinamičnija dosad. Pozivam sve da prate Kumove, jer će nova sezona definitivno biti urnebesna."

Kreativni proces je izrazito dinamičan. Postoje li neke zanimljive promjene ili prilagodbe koje ste napravili tijekom produkcije serije, a koje su dodale novu dimenziju priči?

"Mislim da cijeli uspjeh serije dnevnog tipa leži na mnoštvu prilagodbi koje se naprave u svakoj fazi nastanka. Ovo je jako brz format i nužno je da u svakoj fazi projekta netko doda svoj pečat. Storylineri smisle liniju priče koju dijalogisti nadograde. Na setu redatelji i glumci dodaju nešto svoje. Poslije sve to u montaži, montažerka i ja oblikujemo. Na samom kraju kolorist, dizajner zvuka i montažer glazbe dodaju svoj zadnji obol. Moj posao je da nadzirem sve te procese i da pazim da svi ti potpisi djeluju kao jedna koherentna cjelina. Nastanak ovakvog tipa serije je jako organski proces i treba znati kad nešto pustiti, a kad intervenirati. Ono što je na neki način najbolji produkt dodavanja u procesu rada jest općina i humorni trio Zvone, Milica, Marko Šank. Oni na početku serije nisu zamišljeni da budu u tako velikom obimu, ali nevjerojatna timska kemija između tih likova je privukla pisce da ih, kako su sezone odmicale, sve više i više raspišu. Tako je uvijek s likovima. Kad pisci vide likove na ekranu to ih inspirira da ih odvedu u različitim smjerovima. Glumce potičemo da, ukoliko ima prostora, u scenu unose neke svoje elemente, improviziraju i izmjenjuju replike, naravno dok to ne ugrožava smisao scene. Ovakav tip serije je specifičan jer snimanje traje jako dugo. Glumci igraju svoj lik skoro već dvije godine, svaki dan po dvanaest sati. Oni više vremena provode kao fiktivni lik kojeg igraju nego kao privatne osobe. To je method acting at it’s finest. U početku smo redatelji i ja na probama objašnjavali glumcima kakvi su njihovi likovi, ali nakon dvije godine snimanja, oni puno bolje poznaju likove i njihove motivacije od mene, pisaca i redatelja. Normalno je da improviziraju i prilagode replike, jer ti likovi su unutar tog dugotrajnog procesa postali oni."

Koji aspekti hrvatske kulture, društva ili povijesti inspiriraju scenariste Kumova? Kako ti elementi obogaćuju narativ serije?

"Hrvatska svakodnevica je najinspirativnija za stvaranje sadržaja. Dovoljno je svako jutro pogledati internet portale i imaš inspiracije koliko hoćeš, pogotovo ako pišeš humorni sadržaj. Treća sezona Kumova će biti jako aktualna jer se bavi turizmom i pitanjima koliko je turizam štetan, a koliko dobar za razvoj zajednice. Stanley kao novi načelnik želi unaprijediti Zaglave kroz turizam. Neki likovi to objeručke prihvate, a neki se opiru tome. Mislim da ta polarizacija oko turizma je jako prisutna i u našem društvu, jer i sami na neki način svjedočimo i korisnim, ali i štetnim aspektima te grane gospodarstva koja je svake godine sve više aktualna u hrvatskoj stvarnosti. Osim društvene svakodnevice, pisce jako inspirira i njihovo najbliže okruženje. Obitelj, susjedi, prijatelji. Svaki od likova iz Kumova je na neki način inspiriran nekim likovima iz naše svakodnevice. To su spojevi nekih karakteristika, ne nužno cijeli likovi. Često se i događaji koji su se piscima dogodili budu provučeni kao motivi priče. U sobi pisaca, kad se raspravlja što bi koji lik napravio, često se spominju slučajevi koji su se dogodili njihovim babama, strinama, ujčevima, prijateljima, susjedima."

Kako balansirate između stvaranja fikcionalnog svijeta i reflektiranja stvarnih društvenih problema?

"Mislim da jedna stvar ne isključuje drugu. Fikcionalni svijet se stvara po uzoru na stvarni. Svrha naše serije je da ljudi u fikcionalnim likovima i situacijama prepoznaju stvarne životne probleme i situacije. Nemamo naglasak na isključivo bavljenje aktualnim pitanjima iz svakodnevnice. Publika Kumove prati u prvom redu radi zanimljivih i živopisnih likova i njihovih osobnih priča. Ponekad se problemi naših likova podudaraju s nekim društvenim problemima u Hrvatskoj, ali nije nam prioritet bavljenje društvenom tematikom, nego emocionalnim svijetom naših junaka. Prioritet nam je nasmijati, razonoditi publiku. Da tih 45 minuta zaborave na tmurnu svakodnevicu i da se relaksiraju i nasmiju uz dogodovštine naših Zaglavčana. Društvena relevantnost koja nastaje kad se ponekad problemi naših likova podudaraju s hrvatskom svakodnevnicom je nešto što je šlag na torti. Začin koji obogaćuje seriju, a nije isključivo prioritet."

Serija Kumovi ima mnogo zanimljivih likova. Kako radite na razvoju likova i njihovih priča tijekom sezone?

"Glavni likovi serije su glavni razlog zašto je ova serija toliko popularna. Oni su na neki način presjek hrvatskog društva. Oni su dobro postavljeni na samom početku i daju materijala za jako puno priča. Kad stavimo naše likove u bilo koji novi kontekst uvijek rezultira zanimljivim pričama. Osim naših stalnih likova, novu sezonu će obilježiti i pojavljivanje brojnih gostujućih likova koji će obogatiti svijet Kumova. Novi načelnik pokušava izgraditi turističku sezonu u Zaglavama, što mu u početku i uspije. Vrlo skoro Zaglave preplave zanimljivi i smiješni likovi turista koji u interakciji s našim stalnim likovima generiraju urnebesne situacije."

Tijekom snimanja serije, koje scene ili trenuci su vam posebno ostali u pamćenju kao izazovni ili emotivno značajni?

"Finale svake sezone bude nekako najemotivnije jer znamo da se ekipa rastaje na neko vrijeme. Nešto slično kao zadnji dan škole. No, finale treće sezone je bilo najemotivniji trenutak snimanja Kumova. To je bio period snimanja zadnjih deset epizoda. Nikad nisam vidio glumce u tako povišenom stanju. Baš je bilo nešto posebno. Ne želimo otkriti zašto, pogledajte treću sezonu koja s emitiranjem počinje 15.1. Nećete požaliti - Kumovi će vam osigurati ono što su najbolje radili zadnje dvije sezone - smijeh, zabavu, suze, emocije i radost."

Josip Žuvan član je Društva hrvatskih filmskih redatelja, a radi kao redatelj, scenarist i kreativni producent. Autor je nekoliko kratkih igranih filmova: "Epilog" (2009.), "Kako vezati kravatu" (2009.), "Lovac" (2010., koautor Dario Lonjak), "Nebitno" (2011.), "Dream Myself Away" (2012.) i "Snig" (Brest European Short Film Festival, nagrada za najboljeg glumca). "Garbura" mu je prvi dugometražni igrani film, s kojim se predstavio i na prestižnom filmskom festivalu u San Sebastianu, i to kao prvi hrvatski redatelj koji je nakon 15 godina nastupio na tom festivalu.

