Nedu Ukraden šokirali komentari koje dobiva na svoja izdanja u badiću: "Ja sam primjer da se bez plastike može dobro izgledati"

Neda Ukraden otkrila je tajnu svog izgleda u 74. godini, a osvrnula se i na komentare koje dobiva na račun fotografija u badićima koje objavljuje na svom profilu na Instagramu.

Pjevačica Neda Ukraden osim svojim pjesmama obožavatelje osvaja i atraktivnim izgledom kojim se može pohvaliti u 74. godini, a sada je otkrila u čemu se krije njezina tajna.

"Ja imam godine kojima se ponosim. Izgledam tako kako izgledam, sve što imam na sebi moje je. Ja sam primjer ženama da se bez plastike može dobro izgledati. Objavim fotografiju u kupaćem kostimu i dobijem komentar 'Babo, nije te sramota'. Umjesto toga bi trebali bi mi reći 'bravo, ženo', da pitaju 'što jedeš, kako si postigla to, vježbaš li?", izjavila je Neda gostujući u emisiji Magazin IN na TV Pink.

Neda je rekla da svoju liniju održava uz pomoć vježbanja i mediteranske kuhinje, ali ponekad si dopusti da uživa u bureku iako kaže da se uvijek osjeća kao da ima pokoji kilogram viška.

"Vrijedi li se čovjeku sekirati zbog ta dva kilograma?", zaključila je.

Neda je nedavno za srpske medije otkrila kako njoj nije potreban muškarac da bi ona bila sretna žena.

"To je velika zabluda. Žena sjaji kada je zadovoljna i sretna, a ja imam toliko razloga da to budem. Što se muškaraca tiče, što kaže Gibonni, nisam primijetila da netko nedostaje. Dovoljno je da vam kažem da sam voljena i da ja uvijek volim. Rad, ljubav, stvaranje, akcija, to je za mene sve", istaknula je.

Podsjetimo, Neda je majka kćeri Jelene koju je dobila s pokojnim suprugom Milanom Bilbijom, koji je preminuo 2013. godine.

