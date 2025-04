Uvedena nova promjena uoči Eurosonga, neki izvođači nisu zadovoljni

Uoči Eurosonga 2025., koji se održava za dva tjedna, EBU natjecateljima je zabranio sve zastave osim one vlastite države.

Zastave su jedno od sredstava osjećaja i ponosa pripadnosti zajednici, bilo da se radi o regiji, narodu, gradu ili čak seksualnoj zajednici. Mnogi fanovi Eurosonga svake godine nose zastave i u dvoranu kada se održava najveće svjetsko glazbeno natjecanje, no proteklih nekoliko godina zastave su bile i tema kontroverzi. Protekle godine, kada se natjecanje održavalo u švedskom Malmöu, organizatori su bili kritizirani zbog oduzimanja LGBTQ+ zastava, a europski parlamentarci kritizirali su zabranu unošenja zastave Europske unije.

Iz tog razloga Europska radiotelevizijska unija ažurirala je svoj pravilnik o zastavama, koji je već samo dva tjedna uoči Eurosonga ponovno izazvao kontroverze.

Eurosong Basel Foto: Profimedia

Kako javlja danska televizija DR, navijači će moći unijeti sve zastave u dvoranu, sve dok ne krše švicarski zakon, no za natjecatelje iz 37 zemalja sudionica to neće biti slučaj. Prema ažuriranom pravilniku, izvođači će moći nositi samo zastave svojih zemalja, kako bi se "izbjegle političke poruke". To ujedno znači kako članovi delegacije ne mogu unijeti zastave svojih regija, seksualnih zajednica ili zastave druge zemlje, inače će za to snositi posljedice.

Ranijih godina bilo je više takvih slučajeva. Prije tri godine mnogi natjecatelji nosili su ukrajinske zastave kao podršku napadnutoj zemlji, a prošle godine nebinarni natjecatelji Bambie Thug i Nemo nosili su zastave zajednice transrodnih osoba i nebinarnih osoba. Godine 2019. islandska grupa Hatari nosila je palestinsku zastavu, zbog čega je islandska televizija RÚV kažnjena s 5000 eura kazne, a 2016. armenska predstavnica Ivete Mukuchyan izvukla se s opomenom nakon što je u green roomu mahala zastavom Gornjeg Karabaha. Isto tako, nama najbliži slučaj dogodio se 2023. kada je Prlja iz grupe Let 3 nosio mantil napravljeni od zastava Europske unije.

Nova odluka EBU-a najviše je naljutila dansku predstavnicu Sissal, inače podrijetlom s Farskih otoka, koja je u green roomu htjela nositi zastave Danske i svoje regije.

Sissal se pronuncia sobre la imposibilidad de poder llevar la bandera de las Islas Feroe en #Eurovision 2025. pic.twitter.com/zzolymtk69 — Luis Mesa ۞ (@luismesacabello) April 26, 2025

"Situacija sa zastavom Farskih otoka ne može se usporediti s nošenjem zastave otkud dolazite, ali ste se u međuvremenu iselili. Farski otoci dio su Danske i shodno tomu nisu neovisna država. Ne mogu se sami predstaviti na Eurosongu jer formalno pripadaju Kraljevini Danskoj iako imaju vlastitu vladu", napisala je Sissal. "Uvijek ću biti Farka iako živim u Danskoj. No Farski otoci su DIO Kraljevine Danske. Svi Farani su danski državljani, stoga je sramota da mi nije dozvoljeno da unesem farsku zastavu. Pretpostavljam kako ovo govori nešto o tome koliko malo ljudi znaju o Danskoj i njezinoj strukturi."

Predstavnici EBU-a za DR su izjavili kako su ovime željeli "postići ravnotežu koja osigurava da publika i sudionici mogu izraziti svoj entuzijazam i identitet, ali istovremeno stvoriti veću jasnoću za delegacije kada je u pitanju predstavljanje na službenim događanjima".

Eurosong 2025. - 2 Foto: Profimedia

Hrvatska na ždrijebu za Eurosong 2025. Foto: Youtube

Osim s kontroverzom zbog zastava, EBU se suočava s još jednim skandalom, a to je da se sve više pripadnika specijaliziranih eurovizijskih medija žali na odbijanje zahtjeva za akreditaciju, kao i s optužbama natjecateljica za cenzuru nastupa i teksta pjesama.

A što vi mislite o ovoj temi, pišite nam u komentarima ispod teksta!

