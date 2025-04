Izlazak u prozirnoj majici bez grudnjaka možda joj i nije bila najbolja ideja

Bella Hadid prošetala je New Yorkom u prozirnoj majici bez grudnjaka, a blicevi fotoaparata otkrili su i više nego što je manekenka možda planirala.

Jedna od najljepših žena svijeta Bella Hadid prošetala je ulicama New Yorka u prozirnoj smeđoj majici bez grudnjaka.

Pripijena majica otkrivala je dekolte supermodela bez grudnjaka, a zavodljiv izgled upotpunila je poderanim trapericama svijetlog pranja koje je stegnula debelim smeđim remenom.

Svoj proljetni outfit zaokružila je špicastim smeđim kožnim cipelama na petu i vintage bomber jaknom u istoj nijansi.

Stavila je i modne dodatke – žutu narukvicu, suptilnu ogrlicu i naušnice, te uske, smeđe sunčane naočale bez okvira.

Prije nekoliko dana Bella je odala počast svojoj starijoj sestri Gigi emotivnim objavama na društvenim mrežama povodom njezina 30. rođendana.

Svojih 61 milijun pratitelja na Instagramu počastila je kolekcijom starih fotografija iz djetinjstva sa sestrom.

"30!!! Isuse, što se događa!!!! Ne mogu vjerovati da smo toliko dugo nerazdvojne. Kakva sam sretnica. Sretan 30. rođendan mojoj partnerici u svemu, mojoj slatkoj sestri, mentoru, onoj koja me zna dovesti u red, mojoj urođenoj najboljoj prijateljici... Oblikovala si me, učila, voljela (i plašila), uvijek bila uz mene i gurala me da postanem sve što jesam danas. Ti si najsmješnija, najkul, najzabavnija, najkreativnija, umjetnička duša, puna ljubavi i pažnje, a gledati te kako si najbolja, najzabavnija i totalno 'badass' mama našoj Khaibi najveći je dar koji mogu imati kao sestra", započela je Bella, a OVDJE pogledajte što je još napisala.

Zajedno s mlađim bratom Anwarom Hadidom (25), sestre su djeca Yolande Hadid i Mohameda Hadida.

Inače, Bellu su znanstvenici proglasili najljepšom ženom svijeta zbog savršenih proporcija njezina lica, a ona i njezina sestra Gigi Hadid trenutačno su među najtraženijim manekenkama svijeta.

