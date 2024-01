Preminuo glumac iz omiljene serije, neutješna zaručnica potvrdila je tužnu vijest: "Boljeg nisam mogla tražiti"

Alec Musser iz serije "All my Children" preminuo je u dobi od 50 godina, a tužnu su vijest potvrdili njegovi najbliži.

Američki glumac i zvijezda serije "All my Children" Alec Musser preminuo je u dobi od 50 godina, a tužnu je vijest potvrdila njegova neutješna zaručnica Paige Press.

Prema pisanju TMZ-a uzrok Alecove smrti još nije poznat, a Paige se oglasila nakon tužnog događaja i objavila kako joj je to bio najgori dan u životu.

Par se zaručio prošle godine, a ona je objavila niz fotografija u pričama na svom profilu na Instagramu kako bi odala počast preminulom glumcu kojeg je obožavala.

"Počivaj u miru ljubavi mog života. Nikad te neću prestati voljeti. Danas je najgori dan u mom životu, bili smo tako sretni. Bio si najbolji zaručnik kojeg sam mogla tražiti", napisala je između ostalog.

Za TMZ je vijest o Alecovoj smrti potvrdio i njegov ujak, ali također nije otkrio uzrok smrti.

Alec se proslavio ulogom Dela Henryja u dugogodišnjoj televizijskoj seriji "All my Children", za koju je 2005. godine bio i nagrađen. Pojavio se u ukupno 43 epizode dok nije napustio snimanje 2007. godine. Također se pojavio u "Grown Ups", "Desperate Housewives", "Road to the Oltar" i "Rita Rocks".

Uz to je odmalena bio strastveni sportaš i fitness model, a nakon što je diplomirao na Sveučilištu u San Diegu, počeo je raditi s profesionalnom skijaškom patrolom na planini Mammoth. Tamo ga je primijetio jedan agent i angažirao ga za njegov prvi posao modela u Abercrombieju i Fitchu, a pozirao je i za GQ, Cosmopolitan, Men's Health, Speedo i Target.

Posljednjih godina nije bio aktivan u Hollywoodu, ali je bio aktivan na društvenim mrežama i često je objavljivao vijesti o svom aktivnom životnom stilu i fitnesu. Njegova posljednja objava bila je sa surfanja, koje mu je bilo jedno od omiljenih aktivnosti, a u odjeljku s komentarima mnogi su njegovi obožavatelji ostavili dirljive poruke počasti i izraze suosjećanja njegovim bližnjima.

Alec je bio i dobar prijatelj s glumcem Adamom Sandlerom, s koji je radio na filmu "Grown Ups", a koji se od njega oprostio putem društvenih mreža.

"Volio sam ovog tip. Ne mogu vjerovati da ga više nema. Tako divan, smiješan i dobar čovjek. Moje misli su s Alecom Musserom i njegovoj obitelji šaljem svu ljubav", napisao je Adam uz Alecovu fotografiju iz njihove komedije koju su snimili 2010. godine.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Nekad i sad Našu pjevačku divu više nije lako prepoznati, a nakon teškog razdoblja u javnosti se rijetko pojavljuje

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Boris Rogoznica uhvaćen u najdražem društvu s kojim ga rijetko vidimo, bilo je to vrijeme samo za njih!