Fanovi kraljevske obitelji bijesni su zbog ovog poteza Meghan Markle!

Prošlo je već pet godina otkako su princ Harry i njegova supruga Meghan Markle objavili da odstupaju s kraljevskih dužnosti. Njihova odluka nije sjela mnogim članovima kraljevske obitelji, a među njima bila je i danas pokojna kraljica Elizabeta II., koja je kao jedan od uvjeta postavila da u komercijalne svrhe ne koriste titule vojvode i vojvotkinje od Sussexa, koje im je dodijelila prije vjenčanja 2018. godine.

Unatoč tomu, bivša glumica i dalje nastavlja tvrdoglavo koristiti titule kao reklamu. Meghanina prijateljica Jamie Kern Lima, osnivačica i direktorica make-up kompanije IT Cosmetics, ugostila je 43-godišnju Markle u svom podcastu te se prisjetila kako joj je ona pomogla tijekom posjeta svekra i svekrve. U jednom dijelu podcasta Kern Lima pokazala je fotografiju košare koju je Markle poslala. Na njoj se nalazi poruka na kojoj se potpisala kao "Njezino Kraljevsko Visočanstvo Vojvotkinja od Sussexa".

HRH The Duchess of Sussex!! Wait, what? Are we missing something? Pple are abt to loose their heads!🤣 pic.twitter.com/gpKrIT2GOz

To je naljutilo poklonike britanske kraljevske obitelji koji su istaknuli kako ni Harry ni Meghan prema službenoj odluci kraljice nisu smjeli koristiti titule. Jedna je korisnica X-a, fan Harryja i Meghan, pak istaknula kako je moguće da je riječ o košari poslanoj prije nekoliko godina, dok su još bili u kraljevskoj obitelji.

NO SHE'S NOT.



Meghan gave Jamie Kern Lima the basket before they promised not to use the HRH title.



JKL said she took a pic of the basket Meghan gave her, she didn't say when Meghan gave her the basket; she didn't mention the year, and their friendship has gone on for years. pic.twitter.com/v5UqYuqUVc