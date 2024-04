Ecija Ojdanić pohvalila se velikim uspjehom: ''Unatoč svima koji su govorili nemoj, ostani kući...''

Ecija Ojdanić na Instagramu se pohvalila još jednim ostvarenim uspjehom u trčanju.

Naša glumica Ecija Ojdanić poznata je i po tome što ostvaruje niz uspjeha u maratonima, a sada je na svom Instagram profilu objavila osvrt nakon još jedne pobjede u Bratislavi.

"Kakva nedjelja! Ne bih se sama na sebe kladila da će ovako završiti! Najkraće, veni, vidi, vici! Bratislava, po treći put! Uprkos savjetima raznih ljudi, i stručnih, a i emotivno angažiranih, koji su svi u glas vikali, ne, ne.. trči half, nemoj maraton, ostani kući, nemoj ništa trčati.. Imala si svojih 5 minuta na Poloju", napisala je Ecija.

"Imala sam neki svoj unutarnji glas, motiv, želju, poriv, da se vratim na 'mjesto zločina', i dam sve od sebe.. Prošlu godinu drugo mjesto u kategoriji platila sam rupruturom zadnje lože", dodala je.

Nakon nedavnog osvojenog devetog mjesta na državnom prvenstvu Hrvatske u ultramaratonu, glumica je sada objasnila zašto se odlučila na taj potez.

"Vratila sam se načeta nakon otrčane prve ultre u životu … trener, fizioterapeut, kolege, muž, djeca, svi su govorili, svi uglas viču.. ne luduj.. ali.. odlučila sam slušati svoj unutarnji glas, i eto ga! Osamnaesta od žena sveukupno, prva u kategoriji, i PB, tj, personal best, i to čak ta za 6 minuta! Say no more!", objasnila je Ecija uz video koji je podijelila sa svojim pratiteljima.

Koliko voli trčanje, Ojdanić je pokazala već nekoliko puta, a za taj omiljeni sport koristi čak i pauze između snimanja.

Da joj koristi vidljivo je i na njenim objavama na Instagramu gdje vitkom figurom ostavlja bez daha.

Podsjetimo, 49-godišnju Eciju gledamo u seriji ''Kumovi'', također je glumila i u serijama ''Kud puklo da puklo'', ''Larinom izboru'' te iza sebe ima i brojne druge uloge.

