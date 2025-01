Nova objava Baby Lasagne sa suprugom izazvala lavinu komentara: "Pa ovo je sve!"

Ususret debitantskom albumu, Baby Lasagna podijelio je fotografije sa snimanja, a najveću pažnju ukrala je fotografija sa suprugom Elizabetom.

Baby Lasagna objavio je novu pjesmu "Stress", kojom je najavio izlazak svog prvog albuma, a sada je pratitelje na Instagramu počastio novim fotografijama dajući mali uvid iza kulisa.

"Još deset dana do izlaska novog albuma", napisao je u uopisu objave, a najveću pažnju privukla je fotografija na kojoj pjevač pozira sa suprugom Elizabetom.

"Moj par iz snova je prva fotografija", "Prva fotografija me dirnula u srce, a ovaj isječak će mi uvijek biti najljepši, zato se veselim svemu što dolazi", "Preslatki ste na prvoj fotografiji", "Prva fotka je sve", "Nema veće sreće nego imati nekoga s kim se gledaš tako kako se vi gledate", samo su neki od komentara.

Elizabeta se pojavila u novom spotu "Stress", a obožavatelji su komentirali da joj odlično pristaje nova uloga.

Vše o tome pisali smo OVDJE.

Lasagnin prvi album "DMNS & MOSQUITOES" svjetlost dana ugledat će 7. veljače. Ondje će se također naći hitovi "and I", "Biggie Boom Boom" i "Catch Me If You Can".

Inače, nakon nastupa kojima je oduševio na velikim festivalima (uključujući susjedni EXIT), te niza koncerata među kojima su 3 rasprodane Šalate u Zagrebu te nastupi u Ljubljani, Beču i Varšavi te drugim europskim gradovima, Baby Lasagna koncertnu aktivnost nastavlja u ožujku 2025. godine - na velikoj Meow Back turneji. Osim toga, u svibnju će nastupati na baselskom stadionu u sklopu aktivnosti vezane za Eurosong 2025. godine u Švicarskoj.

Više o tome pročitajte OVDJE.

