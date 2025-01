Baby Lasagna ususret albumu otkrio "Stress" i poručio važnu stvar svojim fanovima

Baby Lasagna objavio je novu pjesmu "Stress", kojom najavljuje izlazak svog prvog albuma za dva tjedna.

Pjesmom "Stress", Baby Lasagna nam pokazuje kako se nositi sa životnim izazovima na svoj jedinstven način – s dozom humora i optimizma. Zadržavajući bezbrižan pristup procesu stvaranja glazbe, mladi glazbenik stihovima poručuje da je u redu imati loše dane, ali i da u teškim trenucima možemo pronaći razlog za smijeh.

Pjesmom koja je posljednji djelić slagalice otkriven pred izlazak prvog studijskog albuma nastavlja eksperimentirati s različitim žanrovima, spajajući zarazni pop zvuk s emotivnim tekstovima. Baš kao i s prethodnim hitovima "Rim Tim Tagi Dim" i "Biggie Boom Boom", Baby Lasagna još jednom progovara o tjeskobi i strahovima koje svi dijelimo, ali i onim sitnicama koje nas usrećuju, uz važnu poruku da život ne treba shvaćati suviše ozbiljno.

"Oduvijek sam želio eksperimentirati u glazbi i raditi na projektima izvan okvira žanrova", poručuje glazbenik ususret 7. veljače, odnosno datumu izlaska njegovog debitantskog albuma "DMNS & MOSQUITOES" (na kojem će se također naći hitovi "and I", "Biggie Boom Boom" i "Catch Me If You Can").

Da je pjesma "Stress" već osvojila publiku, pokazuje i lista trenutno najgledanijih videa u Hrvatskoj, gdje se spot nalazi na 14. mjestu.

Nakon nastupa kojima je oduševio na velikim festivalima (uključujući susjedni EXIT), te niza koncerata među kojima su 3 rasprodane Šalate u Zagrebu te nastupi u Ljubljani, Beču i Varšavi te drugim europskim gradovima, Baby Lasagna koncertnu aktivnost nastavlja u ožujku 2025. godine - na velikoj Meow Back turneji. Osim toga, u svibnju će nastupati na baselskom stadionu u sklopu aktivnosti vezane za Eurosong 2025. godine u Švicarskoj.

Više o tome pročitajte OVDJE.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Nekad i sad Pamtite nju? Ova ljepotica bila je zaručnica jednog od najpoželjnijih glumaca na svijetu, a i danas drži do sebe!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Zvijezda Kumova pokazala romantične trenutke sa suprugom, nemamo ga priliku često vidjeti!

Pogledaji ovo Celebrity Fotografije iz Budimpešte nisu jedine Rozge i Huljića skupa, imamo i ove!

Pogledaji ovo Celebrity Shrvani Jole oprostio se od glazbene legende: ''Otišao je dobar čovjek, zbog njega sam počeo...''

Pogledaji ovo Celebrity Hana Huljić objavila je rijetku fotografiju kćeri Albe, zabilježila je poseban trenutak!

Pogledaji ovo Celebrity Harmonikaš iz "Supertalenta" je pjesmom podržao bojkot trgovina: "Neću kupiti ni kruha..."