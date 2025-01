Fotografije iz Budimpešte nisu jedine Rozge i Huljića skupa, imamo i ove!

Naveliko se šuška da Jelena Rozga ljubi Ivana Huljića, a zajedno su uhvaćeni već nekoliko puta.

Ne prestaju se stišavati šuškanja oko navodne tajne veze Ivana Huljića i Jelene Rozge.

Isplivale su njihove zajedničke fotografije, a više o tome pročitajte OVDJE.

Ipak, to nisu njihove jedine zajedničke fotografije. Prošle godine su ih uhvatili i tijekom zajedničke kupovine. Fotografije je Dalmatinskom portalu poslao čitatelj, koji je izjavio kako su Jelena i Ivan djelovali opušteno i veselo.

Fotografije pogledajte u našoj galeriji.

Inače, prije desetak godina šuškalo se da su Jelena i 11 godina mlađi Ivan u ljubavnoj vezi. Tada se pisalo da su nerazdvojni i da Ivan često posjećuje Jelenu u njezinu stanu u Splitu, no Rozga je brzo stala na kraj nagađanjima.

"Ovu sam vijest demantirala više puta. Ivan i ja smo dugogodišnji prijatelji, netko nas je snimio dok smo se družili, čak i nismo bili nasamo. Mislim da ta vijest doista ne zaslužuje toliko pozornosti. Ali isto tako mislim da ja imam pravo imati prijatelje i da mogu piti kavu s kim god ja poželim, a da to sutra ne izađe kao neka velika vijest o mojoj novoj navodnoj ljubavi", komentirala je u to vrijeme za IN magazin.

I Tonči Huljić komentirao je glasine da njegov sin ljubi Rozgu, više o tome pročitajte OVDJE.

Koga je sve ljubila Jelena Rozga? Samo jednog muškarca nije skrivala od javnosti, a koga saznajte OVDJE.

Zavirite u dom Jelene Rozge: Krase ga brojni detalji s likom njezine velike ljubavi! Više o tome pročitajte OVDJE.

Jelena je nedavno priznala da joj je dečko bio na koncertu u Beogradu, a više o tome pročitajte OVDJE.

