Koga je sve ljubila Jelena Rozga? Samo jednog muškarca nije skrivala od javnosti!

Posljednjih dana šuška se da Jelena Rozga uživa u novoj ljubavi, a o privatnom životu ona sama rijetko priča.

Jelena Rozga od početka svoje karijere vrlo malo govori o svojem privatnom životu, a o njezinu ljubavnom životu ne zna se gotovo ništa. U posljednje vrijeme sve su glasnija nagađanja da ljubi Ivana Huljića, sina Tončija Huljića, a u javnost su isplivale i njihove zajedničke fotografije.

Više o tome pročitajte OVDJE.

Inače, prije desetak godina šuškalo se da su Jelena i 11 godina mlađi Ivan u ljubavnoj vezi. Tada se pisalo da su nerazdvojni i da Ivan često posjećuje Jelenu u njezinu stanu u Splitu, no Rozga je brzo stala na kraj nagađanjima.

"Ovu sam vijest demantirala više puta. Ivan i ja smo dugogodišnji prijatelji, netko nas je snimio dok smo se družili, čak i nismo bili nasamo. Mislim da ta vijest doista ne zaslužuje toliko pozornosti. Ali isto tako mislim da ja imam pravo imati prijatelje i da mogu piti kavu s kim god ja poželim, a da to sutra ne izađe kao neka velika vijest o mojoj novoj navodnoj ljubavi", komentirala je u to vrijeme za IN magazin.

Lijepu plavušu povezivalo se i sa chefom Ivanom Pažaninom. Par je, navodno, bio nekoliko mjeseci u vezi, a jednom prilikom u javnosti su se pojavile njihove zajedničke fotografije. Možete ih pogledati OVDJE.

Šuškanja su brzo prestala jer je Jelena za srpske medije izjavila da je slobodna.

"Solo sam", tek je kratko rekla pjevačica, a svojedobno prenio "Blic".

Jedini muškarac kojeg nije krila od javnosti bio je violončelist Stjepan Hauser. Par je prvi put u javnosti viđen u srpnju 2015. godine, na koncertu 2Cellosa u Ljubljani, a ubrzo su svoju romansu i javno priznali.

Nakon samo pola godine veze, Stjepan je Jelenu i zaprosio, a naša pjevačica tada je u intervjuima često isticala da bi se voljela ostvariti u majčinskoj ulozi.

Njihova idila trajala je do 2017. godine. Kada su prekinuli, poslali su i zajedničko priopćenje o prekidu.

"Ovim putem želim obavijestiti medije da smo Stjepan i ja odlučili prekinuti našu vezu i krenuti svatko svojim putem. Iza nas ostavljam lijepe uspomene i okrećem se budućnosti i novim životnim radostima. Zahvaljujemo medijima na razumijevanju što o ovoj temi više ne želimo govoriti. To je naša zajednička odluka i molimo vas da je poštujete", poručili su tada Hauser i Rozga.

Razloge prekida tada su željeli sačuvati za sebe, a nagađalo se kako je prekidu kumovala razdvojenost zbog brojnih obveza. Hauser je prošle godine izjavio da je njihova ljubav bila ona prva, a više o tome pročitajte OVDJE.

Ostale ljubavi Jelena je dobro krila.

Zavirite u dom Jelene Rozge: Krase ga brojni detalji s likom njezine velike ljubavi, a više o tome pročitajte OVDJE.

I Tonči Huljić komentirao je glasine o romansi svojeg sina i Rozge, više o tome pročitajte OVDJE.

