Ovako je započela ljubavna priča naše glumice i 18 godina mlađeg partnera: ''Ne osjećam nikakvu razliku''

Naša glumica Senka Bulić bila je na utakmici s partnerom Damirom Josipovićem, ovo je njihova ljubavna priča.

Hrvatska glumica, redateljica i intendantica Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu Senka Bulić bila je na napetoj utakmici Hrvatske i Mađarske u Areni Zagreb sa svojim partnerom Damirom Josipovićem.

Iako se često ne pojavljuju u javnosti, Senka i Damir u vezi su već desetak godina, a ljubav se pojavila 2014. godine kad su skupa sudjelovali u predstavi ''Dream of Life'', u kojoj je ona glumila, a on svirao.

Damir je od Senke mlađi čak 18 godina, ali unatoč razlici u godinama njihova ljubav je jaka.

Par nije u braku, a Senka je nekoliko puta jasno rekla da o instituciji braka nema negativno mišljenje, no dosad za njim nije osjetila potrebu.

"Ja uvijek mislim da je on stariji od mene, ja sam kao neko dijete o kojem se on brine jer ja stalno nešto radim, non-stop sam u umjetnosti, a on je dosta racionalan iako je muzičar. On je nekako puno organiziraniji od mene, on je baš zreo čovjek pa zapravo ne osjećam nikakvu razliku u godinama'', izjavila je Bulić jednom prilikom za IN magazin.

Senka je inače poznata po izjavi: ''Kvalitetan život pripisujem činjenici da se nikad nisam udala''.

