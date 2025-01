Naša glumica Hrvatsku je bodrila s 18 godina mlađim partnerom!

Senka Bulić i njezin partner Damir Josipović navijali su za hrvatsku reprezentaciju na utakmici protiv Mađarske.

Hrvatska rukometna reprezentacija plasirala se u polufinale Svjetskog rukometnog prvenstva, pobijedivši susjednu Mađarsku rezultatom 31:30. Izuzetno napeta utakmica odlučena je dvije sekunde prije samog kraja golom Marina Šipića, čime je Hrvatska prvi put poslije dugo vremena među završne četiri reprezentacije.

Arena Zagreb bila je ispunjena navijačima do posljednjeg mjesta, a priliku da vidi utakmicu Hrvatske nije propustila i glumica i kazališna redateljica Senka Bulić.

Društvo Bulić pravio je njezin partner, 18 godina mlađi Damir Josipović s kojim je u vezi zadnjih deset godina, a koliko su uživali u međusobnom društvu, pokazuju njihovi osmijesi.

"Ja uvijek mislim da je on stariji od mene, ja sam kao neko dijete o kojem se on brine jer ja stalno nešto radim, non-stop sam u umjetnosti, a on je dosta racionalan iako je muzičar. On je nekako puno organiziraniji od mene, on je baš zreo čovjek, pa zapravo ne osjećam nikakvu razliku u godinama'', izjavila je Bulić jednom prilikom za IN Magazin.

Izvještaj s ove sjajne utakmice pročitajte na Gol.hr-u (OVDJE).

Nagradu za najboljeg igrača utakmice dobio je Zvonimir Srna, nećak legendarnog Vatrenog Darija Srne. Više o njima pročitajte OVDJE.

