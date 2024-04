U potpuno prozirnoj haljini ovaj put nije ni pokušala sakriti izložene dijelove tijela, bljeskovi aparata otkrili su baš sve!

Kanye West i Bianca Censori snimljeni su u bizarnim odjevnim kombinacijama koje su odabrali za izlazak u jedan talijanski restoran u Los Angelesu.

Kontroverzni američki glazbenik Kanye West i njegova supruga Bianca Censori ponovno su sablaznili slučajne prolaznike pojaviviši se u bizarnim odjevnim kombinacijama u Los Angelesu, a snimili su ih i paparazzi koji ih prate u stopu.

Dok je 46-godišnji reper bio odjeven od glave do pete u crno, 29-godišnja Bianca nosila je potpuno prozirnu haljinu ispod koje nije nosila nikakvo donje rublje.

Kanye i Bianca u tajnosti su se vjenčali u prosincu 2022. godine, samo mjesec dana nakon što je on finalizirao razvod od reality-zvijezde Kim Kardashian, a prošle godine u Italiji su kažnjeni zbog njezinih razgolićenih izdanja u kojima se također bez pardona šetala ulicama.

Pogledaji ovo Celebrity I dok smo mislili da su badići samo za plažu, žena za koju su svi već mjesecima veoma zabrinuti pokazala je suprotno!

Njezina pojavljivanja šokiraju javnost svaki put iznova, a u jednom od nedavnih izlazaka Kanye joj je pred paparazzima čak spustio tajice koje je tada nosila kako bi otkrio njezinu stražnjicu.

Reper inače ima atelje u Italiji koji dizajnira skandalozne kreacije svoje supruge, što su i potvrdili modni dizajneri koji su radili s njim.

Pogledaji ovo Celebrity Otkriven stvarni razlog zašto kontroverzni glazbenik tjera suprugu da nosi odjeću koje se većina srami, to se događa zbog sasvim druge osobe?

"Sve što on poželi, oni to mogu napraviti", rekla je Mowalola Ogunlesi za Page Six, dizajnerica koju je reper angažirao 2020. da vodi njegovu suradnju s Yeezy Gapom.

"Samo kupe tajice i stiliziraju ih i režu. Oni to dizajniraju i imaju interni tim koji stvara sve u jednom danu", dodao je drugi anonimni dizajner koji je prije radio s Kanyeom.

